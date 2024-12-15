https://ria.ru/20241215/razliv-1989301959.html
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты - РИА Новости, 15.12.2024
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты
В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:36
2024-12-15T13:36
2024-12-15T14:20
происшествия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:230:790:674_1920x0_80_0_0_ed87b66b85851ef08f8ff33d9e03fee7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте."Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек", — уточнили в ведомстве.Организована спасательная операция, к танкерам отправили два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.Сейчас ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря".Восемь членов экипажа судна "Волгонефть-212" подняли из воды, спасение пяти человек продолжается, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Как уточняли в МЧС, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.
https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты
В Черном море из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.
«
"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек", — уточнили в ведомстве.
Организована спасательная операция, к танкерам отправили два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.
Сейчас ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС
принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону
на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря
".
Восемь членов экипажа судна "Волгонефть-212" подняли из воды, спасение пяти человек продолжается, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Как уточняли в МЧС, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.