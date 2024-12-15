https://ria.ru/20241215/razliv-1989301959.html

В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты

В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты - РИА Новости, 15.12.2024

В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты

В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:36

2024-12-15T13:36

2024-12-15T14:20

происшествия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте."Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек", — уточнили в ведомстве.Организована спасательная операция, к танкерам отправили два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.Сейчас ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря".Восемь членов экипажа судна "Волгонефть-212" подняли из воды, спасение пяти человек продолжается, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Как уточняли в МЧС, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.

https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html

https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)