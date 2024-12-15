Рейтинг@Mail.ru
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 15.12.2024 (обновлено: 14:20 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/razliv-1989301959.html
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты - РИА Новости, 15.12.2024
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты
В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:36
2024-12-15T14:20
происшествия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:230:790:674_1920x0_80_0_0_ed87b66b85851ef08f8ff33d9e03fee7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.&quot;Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров &quot;Волгонефть-212&quot; и &quot;Волгонефть-239&quot;. На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек&quot;, — уточнили в ведомстве.Организована спасательная операция, к танкерам отправили два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.Сейчас ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря".Восемь членов экипажа судна "Волгонефть-212" подняли из воды, спасение пяти человек продолжается, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Как уточняли в МЧС, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.
https://ria.ru/20240215/sudno-1927482888.html
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303432_0:236:790:829_1920x0_80_0_0_125e724f01ffcf63709eb48b30768a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Керченском проливе из-за крушения танкеров разлились нефтепродукты

В Черном море из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. В Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.
«

"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек", — уточнили в ведомстве.

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Организована спасательная операция, к танкерам отправили два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.
Сейчас ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов, ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря".
Море - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Мраморном море затонуло грузовое судно
15 февраля, 08:37
Восемь членов экипажа судна "Волгонефть-212" подняли из воды, спасение пяти человек продолжается, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Как уточняли в МЧС, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.
Южная транспортная прокуратура проверит исполнение закона в сфере безопасности мореплавания из-за инцидента.
Спасательная операция на месте происшествия, где произошло крушение норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
У Фолклендских островов затонуло судно, на борту которого были россияне
24 июля, 03:15
 
ПроисшествияЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала