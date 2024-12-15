https://ria.ru/20241215/provokatsii-1989340255.html

В Белоруссии заявили о готовности к возможным провокациям в период выборов

В Белоруссии заявили о готовности к возможным провокациям в период выборов - РИА Новости, 15.12.2024

В Белоруссии заявили о готовности к возможным провокациям в период выборов

Белоруссия готова к реагированию на возможные провокации в период выборов президента, в том числе учитывает события в Сирии, заявил госсекретарь совбеза... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:08

2024-12-15T22:08

2024-12-15T22:24

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светлана тихановская

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Белоруссия готова к реагированию на возможные провокации в период выборов президента, в том числе учитывает события в Сирии, заявил госсекретарь совбеза республики Александр Вольфович. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. "Тяжело сказать… Мы готовы к реагированию на различные инсинуации, нарушения, провокации. Совсем недавно мы завершили проверку сил и средств госсистемы реагирования на акты терроризма и деятельность террористических организаций на опыте и 2020 года (протесты оппозиции после президентских выборов – ред.), и других вариантов", - заявил он телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о возможности обострения обстановки в период электоральной кампании в Белоруссии.По словам госсекретаря, в Минске учитывают то, что "сейчас произошло в Сирии". "Видим, что послужило триггером. Создание массовых беспорядков, а на их фоне – вооруженный конфликт… Все это видим, учитываем. Готовы (реагировать - ред.)", - подчеркнул Вольфович.Он назвал ряд факторов, которые вызывают опасения и должны быть учтены. "Формирование этих боевых групп (из числа оппозиционных к власти Белоруссии белорусов – ред.) на сопредельной территории, их замыслы, их заявления по силовому свержению власти на нашей территории вызывают существенных опасения. И создание группировок (войск – ред.). На Западе (большое – ред.) количество учений и совершенствование (военной – ред.) инфраструктуры, и на юге практически 15 тысяч (военнослужащих Украины – ред.) находятся у нашей границы на постоянной основе. Да и отсутствие централизации управления на территории Украины, ведь Зеленский во многом не владеет в полном объеме обстановкой, что происходит на территории его страны: там каждый может принять какое-то решение, кому что стукнет в голову, - и перейдет государственную границу, попытается спровоцировать", - сообщил госсекретарь."Конечно, мы к этому готовы. Мы отслеживаем замыслы наших недоброжелателей, готовы при необходимости отреагировать и защитить страну", - заключил он.В том числе Вольфович напомнил о недавнем заявлении находящейся в Литве лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской "о привлечении и задействовании структур типа полка Калиновского (признан террористической организацией в Белоруссии – ред.) по отношению к стране". "Да, мы прекрасно знаем, кто воюет на территории Украины из числа беглых белорусов, из кого сформированы эти вооруженные формирования, какие мысли у этих людей… Эти люди заточены на убийства, на войну. Ни в коем случае не на мирное разрешение каких-то конфликтов", - подчеркнул он.Вольфович также заявил, что Белоруссия всегда выступала против эскалации и развязывания конфликтов и предпринимает соответствующие шаги для этого, поддерживает разрешение конфликтов путем диалога, а не путем угроз и бряцания оружием.В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, комментируя поставку в армию нового вооружения, заявил телеканалу, что волноваться нечего, все это - для обороны и защиты. "Мы не смотрим ни на кого как агрессора против нас, мы говорим, что надо находить дипломатические пути решения проблем, но а к защите (страны – ред.) обязаны готовиться", - подчеркнул министр.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

https://ria.ru/20241215/belorussiya-1988494109.html

https://ria.ru/20241214/belorussija-1989199643.html

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белоруссия

украина

сирия

литва

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в мире, белоруссия, украина, сирия, александр вольфович, литва, светлана тихановская, виктор хренин