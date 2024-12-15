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Президент Южной Кореи не явился на допрос в прокуратуру

Президент Южной Кореи не явился на допрос в прокуратуру - РИА Новости, 15.12.2024

Президент Южной Кореи не явился на допрос в прокуратуру

Прокуратура Южной Кореи заявила, что временно отстраненный президент Юн Сок Ёль не подчинился ее вызову на допрос в воскресенье, поэтому в понедельник ему снова РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:21

2024-12-15T15:21

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СЕУЛ, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи заявила, что временно отстраненный президент Юн Сок Ёль не подчинился ее вызову на допрос в воскресенье, поэтому в понедельник ему снова направят повестку, передает агентство Рёнхап. Специальная прокурорская группа, занимающаяся расследованием введения Юн Сок Ёлем военного положения 3-4 декабря, сообщила, что в прошлую среду она направила президенту повестку с просьбой явиться в прокуратуру Центрального округа Сеула на допрос в воскресенье в 10 часов утра. Офис президента подтвердил доставку документа, но на допрос Юн Сок Ёль не явился. Прокуратура планирует направить вторую повестку в понедельник. Президент обвиняется в злоупотреблении своей властью при объявлении военного положения в неконституционных и незаконных целях и отдаче приказа военным командирам направить войска к парламенту, чтобы арестовать ключевых политических деятелей. Юн Сок Ёлю уже запретили выезд за границу. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су. Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все 6 месяцев, отведенных на это по закону.

https://ria.ru/20241214/impichment-1989189277.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее