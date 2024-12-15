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Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.12.2024
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19:02 15.12.2024 (обновлено: 19:17 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/postradavshiy-1989328770.html
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.12.2024
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии
Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, им оказывают помощь медики, при этом один из мужчин находится в тяжелом РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:02
2024-12-15T19:17
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
черное море
пермский край
дмитрий махонин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, им оказывают помощь медики, при этом один из мужчин находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Среди пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое наших земляков. Все уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html
https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html
керченский пролив
черное море
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керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура
Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Черное море, Пермский край, Дмитрий Махонин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Южная транспортная прокуратура
Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Один из пермяков, пострадавших при аварии танкера, находится в тяжелом состоянии

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, им оказывают помощь медики, при этом один из мужчин находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«
"Среди пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое наших земляков. Все уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Отделение для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Вчера, 17:17
Глава региона уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Установка автодорожной арки Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
МЧС сообщило подробности крушения танкеров в Керченском проливе
Вчера, 13:51
 
Керченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияЧерное мореПермский крайДмитрий МахонинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Южная транспортная прокуратура
 
 
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