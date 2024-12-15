https://ria.ru/20241215/postradavshiy-1989328770.html

Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.12.2024

Пострадавший при аварии танкера пермяк находится в тяжелом состоянии

Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, им оказывают помощь медики, при этом один из мужчин находится в тяжелом РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:02

2024-12-15T19:02

2024-12-15T19:17

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

черное море

пермский край

дмитрий махонин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303454_0:278:783:718_1920x0_80_0_0_b6bfc46d47cd365c936968f0f405634c.jpg

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Трое пермяков пострадали при аварии танкера "Волгонефть 212" вблизи Керченского пролива, им оказывают помощь медики, при этом один из мужчин находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Среди пострадавших членов экипажа танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое наших земляков. Все уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что "один из пострадавших находится в тяжелом состоянии" и может быть при необходимости доставлен в краевую больницу Краснодара.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html

https://ria.ru/20241215/tankery-1989303873.html

керченский пролив

черное море

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, пермский край, дмитрий махонин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура