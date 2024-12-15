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В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского
В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского - РИА Новости, 15.12.2024
В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского
Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец пообещал пожарную машину за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского, об этом он... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:47
2024-12-15T21:47
2024-12-15T22:38
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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец пообещал пожарную машину за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского, об этом он написал в соцсети Х."Гмина (малая территориальная единица Польши. — Прим. ред.), которая первой поймает Романовского, получит пожарную машину", — написал он.Как писали местные СМИ, после снятия иммунитета Романовский находился в госпитале, однако выписался оттуда 6 декабря и отключил телефон. Прокуратура объявила его в розыск. Согласно публично озвученным предварительным данным полиции, депутат не покидал Шенгенскую зону, не покупал авиабилеты на свое имя и не пересекал границу ЕС. Предполагается, что он скрывается в Польше.
https://ria.ru/20240614/deputat-1952962005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, право и справедливость, совет европы, евросоюз
В мире, Польша, Право и справедливость, Совет Европы, Евросоюз
В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского
Канцелярия премьера Польши обещает пожарную машину за поимку бывшего замминистра