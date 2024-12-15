https://ria.ru/20241215/polsha-1989338926.html

В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского

В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского - РИА Новости, 15.12.2024

В Польше пообещали пожарную машину за поимку экс-замминистра Романовского

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец пообещал пожарную машину за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского, об этом он... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:47

2024-12-15T21:47

2024-12-15T22:38

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ВАРШАВА, 15 дек — РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец пообещал пожарную машину за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского, об этом он написал в соцсети Х."Гмина (малая территориальная единица Польши. — Прим. ред.), которая первой поймает Романовского, получит пожарную машину", — написал он.Как писали местные СМИ, после снятия иммунитета Романовский находился в госпитале, однако выписался оттуда 6 декабря и отключил телефон. Прокуратура объявила его в розыск. Согласно публично озвученным предварительным данным полиции, депутат не покидал Шенгенскую зону, не покупал авиабилеты на свое имя и не пересекал границу ЕС. Предполагается, что он скрывается в Польше.

https://ria.ru/20240614/deputat-1952962005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, право и справедливость, совет европы, евросоюз