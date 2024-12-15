Рейтинг@Mail.ru
Китай возобновил пассажирское движение в Россию после отмены из-за COVID - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/poezda-1989273439.html
Китай возобновил пассажирское движение в Россию после отмены из-за COVID
Китай возобновил пассажирское движение в Россию после отмены из-за COVID - РИА Новости, 15.12.2024
Китай возобновил пассажирское движение в Россию после отмены из-за COVID
Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:55
2024-12-15T02:55
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564162840_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_498a3f02d5d3208a0d7b408d72e98023.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД. Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД с 15 декабря вводят новый график движения поездов сразу на три года - 2024-2027 годы. С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог. Состав будет курсировать ежедневно. Отправление поезда из Суйфэньхэ в 10.00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13.30 (время местное). В обратном направлении отправление в 17.43 (время местное), прибытие – в 17.14 (время местное). Время в пути составляет 1 час 30-31 минуту. Согласно информации на сайте РЖД, которую изучило РИА Новости, в поезде только вагоны с местами для сидения. "Продажа билетов на поезд № 401 Гродеково – Суйфэньхэ производится в билетной кассе пункта продажи Гродеково непосредственно в день отправления поезда. Продажа билетов на поезд № 402 Суйфэньхэ – Гродеково осуществляется на территории Китая", - указано в информации.
https://ria.ru/20241215/rzhd-1989268368.html
https://ria.ru/20241212/rzhd-1988909317.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564162840_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a5e1fc59187d0d8a7a394604f2f5e937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия
Китай, Россия
Китай возобновил пассажирское движение в Россию после отмены из-за COVID

РЖД: Китай возобновил пассажирское движение в РФ после его отмены в 2020 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроводник проверяет документы перед отправкой поезда
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД.
Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД с 15 декабря вводят новый график движения поездов сразу на три года - 2024-2027 годы. С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог.
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
РЖД впервые ввели график движения на три года
00:12
Состав будет курсировать ежедневно. Отправление поезда из Суйфэньхэ в 10.00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13.30 (время местное). В обратном направлении отправление в 17.43 (время местное), прибытие – в 17.14 (время местное). Время в пути составляет 1 час 30-31 минуту.
Согласно информации на сайте РЖД, которую изучило РИА Новости, в поезде только вагоны с местами для сидения.
"Продажа билетов на поезд № 401 Гродеково – Суйфэньхэ производится в билетной кассе пункта продажи Гродеково непосредственно в день отправления поезда. Продажа билетов на поезд № 402 Суйфэньхэ – Гродеково осуществляется на территории Китая", - указано в информации.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
РЖД импортозаместили систему бронирования билетов
12 декабря, 20:12
 
КитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала