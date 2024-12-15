https://ria.ru/20241215/pobeg-1989270493.html

Подготовленная Францией бригада ВСУ убежала с передовой

Подготовленная Францией бригада ВСУ убежала с передовой - РИА Новости, 15.12.2024

Подготовленная Францией бригада ВСУ убежала с передовой

Из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, почти сразу после прибытия на позицию дезертировали порядка... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T01:02

2024-12-15T01:02

2024-12-15T01:52

специальная военная операция на украине

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франция

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себастьян лекорню

юрий бутусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, почти сразу после прибытия на позицию дезертировали порядка тысячи человек, об этом заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала."Огромное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) из числа тех, кого туда засунули, в эту бригаду", — сказал он.По мнению журналиста, это связано с тем, что эту бригаду сформировали из насильно мобилизованных людей и отправили их на фронт без должной подготовки."Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате, почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, — в 155-ю бригаду — они сразу по прибытии поехали домой", — объяснил Бутусов.При этом, по словам журналиста, ответственность за этих военнослужащих возложили на командира бригады и сняли его с должности.В конце ноября глава французского минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html

https://ria.ru/20241214/spectator-1989184817.html

https://ria.ru/20241209/prevoskhodstvo-1988073186.html

https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html

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в мире, франция, украина, себастьян лекорню, юрий бутусов, вооруженные силы украины