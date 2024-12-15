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Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера - РИА Новости, 15.12.2024
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19:23 15.12.2024 (обновлено: 20:15 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html
Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера
Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера - РИА Новости, 15.12.2024
Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера
Газета "Известия" опубликовала запись разговора диспетчера и экипажей танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:23
2024-12-15T20:15
происшествия
керченский пролив
россия
севастополь
южная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала запись разговора диспетчера и экипажей танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе."Поломало корпус судна", — сообщил капитан "Волгонефть-212".С судна также сообщили, что задняя часть танкера еще держится на воде, экипаж находится в спасательных жилетах, но возможности спустить водоводы нет."Экипаж собирайте, экипаж пусть будет готов к покиданию судна", — сказал диспетчер, добавив, что спасательный буксир "Меркурий" уже на подходе.Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20241215/sudno-1989298158.html
https://ria.ru/20241215/tanker-1989320495.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, россия, севастополь, южная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Севастополь, Южная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего бедствие танкера

"Известия" опубликовали запись разговора капитана "Волгонефти-212" и диспетчера

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала запись разговора диспетчера и экипажей танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
"Поломало корпус судна", — сообщил капитан "Волгонефть-212".
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера
Вчера, 12:50
С судна также сообщили, что задняя часть танкера еще держится на воде, экипаж находится в спасательных жилетах, но возможности спустить водоводы нет.
"Экипаж собирайте, экипаж пусть будет готов к покиданию судна", — сказал диспетчер, добавив, что спасательный буксир "Меркурий" уже на подходе.
Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.
Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К потерпевшим бедствие танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация.
По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении танкера
Вчера, 17:17
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияСевастопольЮжная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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