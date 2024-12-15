https://ria.ru/20241215/peregovory-1989271553.html

В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.12.2024

В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

У Украины не получится улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы во время переговоров с Россией. Такое мнение в своем... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T01:21

2024-12-15T01:21

2024-12-15T01:21

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У Украины не получится улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы во время переговоров с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Высочайший завхоз современности (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого “ в сильном положении”. Учитывая динамику последних полутора лет, — никогда", — написал он.По мнению депутата, такая ситуация свидетельствует он том, что переговоры о завершении украинского конфликта невозможно при режиме Зеленского."Что еще раз подчеркивает, что завершение войны возможно только после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть", — резюмировал Дубинский.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, александр дубинский, верховная рада украины, нато