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В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.12.2024
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01:21 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989271553.html
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 15.12.2024
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
У Украины не получится улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы во время переговоров с Россией. Такое мнение в своем... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T01:21
2024-12-15T01:21
в мире
россия
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владимир путин
александр дубинский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У Украины не получится улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы во время переговоров с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Высочайший завхоз современности (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого “ в сильном положении”. Учитывая динамику последних полутора лет, — никогда", — написал он.По мнению депутата, такая ситуация свидетельствует он том, что переговоры о завершении украинского конфликта невозможно при режиме Зеленского."Что еще раз подчеркивает, что завершение войны возможно только после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть", — резюмировал Дубинский.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, александр дубинский, верховная рада украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией

Дубинский: Украина никогда не будет в сильной позиции на переговорах с Россией

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. У Украины не получится улучшить свое положение, чтобы разговаривать с Россией с позиции силы во время переговоров с Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Высочайший завхоз современности (Зеленский. — Прим. ред.) продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого “ в сильном положении”. Учитывая динамику последних полутора лет, — никогда", — написал он.
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По мнению депутата, такая ситуация свидетельствует он том, что переговоры о завершении украинского конфликта невозможно при режиме Зеленского.
"Что еще раз подчеркивает, что завершение войны возможно только после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть", — резюмировал Дубинский.
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В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.
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