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Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге - РИА Новости, 15.12.2024
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17:28 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/pelosi-1989321218.html
Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге
Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге - РИА Новости, 15.12.2024
Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге
Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:28
2024-12-15T17:28
в мире
люксембург (округ)
сша
германия
нэнси пелоси
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщает ее пресс-служба. В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро. "Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии - ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту", - говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера. Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.
https://ria.ru/20240823/pelosi-1967919513.html
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в мире, люксембург (округ), сша, германия, нэнси пелоси
В мире, Люксембург (округ), США, Германия, Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге

Пелоси после падения в Люксембурге сделали операцию по замене сустава

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщает ее пресс-служба.
В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро.
«
"Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии - ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту", - говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера.
Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.
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В миреЛюксембург (округ)СШАГерманияНэнси Пелоси
 
 
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