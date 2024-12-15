https://ria.ru/20241215/pelosi-1989321218.html

Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге

Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге - РИА Новости, 15.12.2024

Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге

Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:28

2024-12-15T17:28

2024-12-15T17:28

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сша

германия

нэнси пелоси

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщает ее пресс-служба. В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро. "Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии - ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту", - говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера. Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.

https://ria.ru/20240823/pelosi-1967919513.html

люксембург (округ)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, люксембург (округ), сша, германия, нэнси пелоси