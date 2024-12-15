Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге
Пелоси после падения в Люксембурге сделали операцию по замене сустава
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщает ее пресс-служба.
В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро.
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"Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии - ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту", - говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера.
Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.
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