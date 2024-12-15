ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot
Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны.
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"Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
В ответ на атаки украинских военных на гражданские объекты российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.