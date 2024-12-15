Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.12.2024 (обновлено: 14:11 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/patriot-1989295823.html
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot - РИА Новости, 15.12.2024
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot
Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:21
2024-12-15T14:11
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны."Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.В ответ на атаки украинских военных на гражданские объекты российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_87:199:803:736_1920x0_80_0_0_d761ace16a75879b42727c6b91fe0f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина
ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot

Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок Patriot

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны.
«
"Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.
Работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Хирургическая работа". Чем российские бойцы удивили ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
В ответ на атаки украинских военных на гражданские объекты российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Хуже всего". В США сделали мрачное заявление о будущем Украины
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала