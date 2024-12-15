https://ria.ru/20241215/patriot-1989295823.html

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot - РИА Новости, 15.12.2024

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:21

2024-12-15T12:21

2024-12-15T14:11

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили в зоне спецоперации четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, сообщили в сводке Минобороны."Уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — уточнили в ведомстве.Кроме того, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.В ответ на атаки украинских военных на гражданские объекты российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html

https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина