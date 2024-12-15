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Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра

Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра - РИА Новости, 15.12.2024

Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра

В Косино-Ухтомском районе заканчивается строительство частного медицинского центра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:10

2024-12-15T09:10

2024-12-15T09:10

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Косино-Ухтомском районе заканчивается строительство частного медицинского центра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Новый медцентр будет находиться на Лухмановской улице. Его начали строить в 2023 году. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию."В двухэтажном здании разместятся аптека, залы лечебной физкультуры, диагностические кабинеты. Общая площадь будущего медицинского центра составит около 700 квадратных метров. После открытия москвичи смогут обратиться за медицинскими услугами на коммерческой основе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Он также сообщил, что снаружи здание центра оформлено в светлых и темных оттенках серого, а облицовка сделана с помощью стальных кассет, сэндвич-панелей и керамогранита.В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в столице реконструированы и запущены в строй около 200 поликлиник, а до конца 2024 года будут обновлены еще 100 медицинских учреждений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы