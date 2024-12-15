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Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра - РИА Новости, 15.12.2024
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09:10 15.12.2024
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Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра
Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра - РИА Новости, 15.12.2024
Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра
В Косино-Ухтомском районе заканчивается строительство частного медицинского центра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:10
2024-12-15T09:10
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Косино-Ухтомском районе заканчивается строительство частного медицинского центра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Новый медцентр будет находиться на Лухмановской улице. Его начали строить в 2023 году. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию."В двухэтажном здании разместятся аптека, залы лечебной физкультуры, диагностические кабинеты. Общая площадь будущего медицинского центра составит около 700 квадратных метров. После открытия москвичи смогут обратиться за медицинскими услугами на коммерческой основе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Он также сообщил, что снаружи здание центра оформлено в светлых и темных оттенках серого, а облицовка сделана с помощью стальных кассет, сэндвич-панелей и керамогранита.В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в столице реконструированы и запущены в строй около 200 поликлиник, а до конца 2024 года будут обновлены еще 100 медицинских учреждений.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы

Овчинский: в Косино-Ухтомском районе завершается стройка частного медцентра

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Косино-Ухтомском районе заканчивается строительство частного медицинского центра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Новый медцентр будет находиться на Лухмановской улице. Его начали строить в 2023 году. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию.
"В двухэтажном здании разместятся аптека, залы лечебной физкультуры, диагностические кабинеты. Общая площадь будущего медицинского центра составит около 700 квадратных метров. После открытия москвичи смогут обратиться за медицинскими услугами на коммерческой основе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Он также сообщил, что снаружи здание центра оформлено в светлых и темных оттенках серого, а облицовка сделана с помощью стальных кассет, сэндвич-панелей и керамогранита.
В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в столице реконструированы и запущены в строй около 200 поликлиник, а до конца 2024 года будут обновлены еще 100 медицинских учреждений.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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