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Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО - РИА Новости, 15.12.2024
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17:20 15.12.2024 (обновлено: 17:39 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/oruzhie-1989320658.html
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО - РИА Новости, 15.12.2024
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО
Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:20
2024-12-15T17:39
в мире
словакия
украина
петер пеллегрини
россия
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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения конфликта, опасается президент страны Петер Пеллегрини. "Необходимо открыто сказать, что после завершения или остановки войны на Украине к нам может прийти огромное количество людей, огромное количество оружия и разных групп людей, которые будут стремиться и дальше каким-то образом создавать какие-то группы, а это несет риски для безопасности не только для Словакии, но и для других стран", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье. Он отметил, что республика должна быть готова к различным кризисным ситуациям, в том числе к новой волне беженцев.
https://ria.ru/20241215/slovakiya-1989316655.html
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, россия
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Россия
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО

Пеллегрини опасается прилива в Словакию оружия из Украины после окончания СВО

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения конфликта, опасается президент страны Петер Пеллегрини.
"Необходимо открыто сказать, что после завершения или остановки войны на Украине к нам может прийти огромное количество людей, огромное количество оружия и разных групп людей, которые будут стремиться и дальше каким-то образом создавать какие-то группы, а это несет риски для безопасности не только для Словакии, но и для других стран", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.
Он отметил, что республика должна быть готова к различным кризисным ситуациям, в том числе к новой волне беженцев.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Украине придется пойти на территориальные уступки, заявил Пеллегрини
Вчера, 16:37
 
В миреСловакияУкраинаПетер ПеллегриниРоссия
 
 
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