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Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО - РИА Новости, 15.12.2024
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО
Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:20
2024-12-15T17:20
2024-12-15T17:39
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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения конфликта, опасается президент страны Петер Пеллегрини. "Необходимо открыто сказать, что после завершения или остановки войны на Украине к нам может прийти огромное количество людей, огромное количество оружия и разных групп людей, которые будут стремиться и дальше каким-то образом создавать какие-то группы, а это несет риски для безопасности не только для Словакии, но и для других стран", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье. Он отметил, что республика должна быть готова к различным кризисным ситуациям, в том числе к новой волне беженцев.
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в мире, словакия, украина, петер пеллегрини, россия
В мире, Словакия, Украина, Петер Пеллегрини, Россия
Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО
Пеллегрини опасается прилива в Словакию оружия из Украины после окончания СВО