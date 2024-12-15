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Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО

Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО - РИА Новости, 15.12.2024

Президент Словакии опасается прилива оружия из Украины после окончания СВО

Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:20

2024-12-15T17:20

2024-12-15T17:39

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БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Большое количество оружия и различные группы людей, которые могут быть угрозой для безопасности Словакии, могут хлынуть из Украины в республику после завершения конфликта, опасается президент страны Петер Пеллегрини. "Необходимо открыто сказать, что после завершения или остановки войны на Украине к нам может прийти огромное количество людей, огромное количество оружия и разных групп людей, которые будут стремиться и дальше каким-то образом создавать какие-то группы, а это несет риски для безопасности не только для Словакии, но и для других стран", - сказал Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье. Он отметил, что республика должна быть готова к различным кризисным ситуациям, в том числе к новой волне беженцев.

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