https://ria.ru/20241215/odessa-1989337880.html

В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов

В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов - РИА Новости, 15.12.2024

В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов

Переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме заметили в Одессе, передает агентство УНИАН, публикуя соответствующее видео. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:28

2024-12-15T21:28

2024-12-15T22:15

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме заметили в Одессе, передает агентство УНИАН, публикуя соответствующее видео. "В Одессе заметили военных, которые переодевались в Санта Клаусов", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Как изначально сообщили в УНИАН, в сети предположили, что речь идет о сотрудниках военкомата. "Раздавали ли они прохожим повестки - неизвестно", - отмечается в сообщении. При этом позднее в агентстве сообщили, что эти люди были якобы "волонтерами, которые покупали подарки детям", при этом не пояснили, из чего сделан такой вывод. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20241209/odessa-1988199732.html

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в мире, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины