Рейтинг@Mail.ru
В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 15.12.2024 (обновлено: 22:15 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/odessa-1989337880.html
В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов
В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов - РИА Новости, 15.12.2024
В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов
Переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме заметили в Одессе, передает агентство УНИАН, публикуя соответствующее видео. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:28
2024-12-15T22:15
в мире
одесса
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15630/00/156300079_0:50:531:348_1920x0_80_0_0_07f652f33a026cdb5584b19d678af314.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме заметили в Одессе, передает агентство УНИАН, публикуя соответствующее видео. "В Одессе заметили военных, которые переодевались в Санта Клаусов", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Как изначально сообщили в УНИАН, в сети предположили, что речь идет о сотрудниках военкомата. "Раздавали ли они прохожим повестки - неизвестно", - отмечается в сообщении. При этом позднее в агентстве сообщили, что эти люди были якобы "волонтерами, которые покупали подарки детям", при этом не пояснили, из чего сделан такой вывод. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20241209/odessa-1988199732.html
https://ria.ru/20241213/upts-1989094465.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15630/00/156300079_0:0:529:397_1920x0_80_0_0_c45fa209c693803a8aac4774b971b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Одессе заметили людей в военной форме, переодевавшихся в Санта Клаусов

УНИАН: в Одессе заметили переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме

© www.odessa.uaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© www.odessa.ua
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переодевавшихся в Санта Клаусов людей в военной форме заметили в Одессе, передает агентство УНИАН, публикуя соответствующее видео.
Одессе заметили военных, которые переодевались в Санта Клаусов", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Одессе сотрудники военкоматов кидают шипы под колеса автомобилей
9 декабря, 16:17
Как изначально сообщили в УНИАН, в сети предположили, что речь идет о сотрудниках военкомата. "Раздавали ли они прохожим повестки - неизвестно", - отмечается в сообщении.
При этом позднее в агентстве сообщили, что эти люди были якобы "волонтерами, которые покупали подарки детям", при этом не пояснили, из чего сделан такой вывод.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Секретарь Хустской епархии канонической Украинской православной церкви Иван Розман - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
На Украине сотрудники военкомата похитили секретаря епархии УПЦ
13 декабря, 16:12
 
В миреОдессаУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала