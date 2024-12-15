https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html

Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля

Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля - РИА Новости, 15.12.2024

Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, помимо Ирана, Израиль сталкивается со множеством угроз, учитывая динамичную и меняющуюся реальность на... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T20:49

2024-12-15T20:49

2024-12-15T20:49

в мире

цены на нефть

иран

израиль

ближний восток

биньямин нетаньяху

хамас

обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, помимо Ирана, Израиль сталкивается со множеством угроз, учитывая динамичную и меняющуюся реальность на Ближнем Востоке. Премьер напомнил, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начавшейся затем эскалации он пообещал изменить Ближний Восток. "Мы действительно его меняем. Сирия - уже не та Сирия, Ливан - уже не тот Ливан, Газа - уже не та Газа, а глава оси - Иран - тоже уже не тот Иран. И он почувствовал силу нашего удара. Мы действуем решительно и обдуманно, чтобы обеспечить безопасность перед лицом всех государств региона, а также стабильность и безопасность у всех наших границ. Это не значит, что у нас нет вызовов - их предостаточно. Как Иран и его кровавые пособники, так и другие потенциальные угрозы, ведь реальность динамична и быстро меняется", - заявил премьер в видеообращении к нации.

https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html

иран

израиль

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации в сирии — 2024