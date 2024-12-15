Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/netanjahu-1989335751.html
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля - РИА Новости, 15.12.2024
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, помимо Ирана, Израиль сталкивается со множеством угроз, учитывая динамичную и меняющуюся реальность на... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:49
2024-12-15T20:49
в мире
цены на нефть
иран
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, помимо Ирана, Израиль сталкивается со множеством угроз, учитывая динамичную и меняющуюся реальность на Ближнем Востоке. Премьер напомнил, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начавшейся затем эскалации он пообещал изменить Ближний Восток. "Мы действительно его меняем. Сирия - уже не та Сирия, Ливан - уже не тот Ливан, Газа - уже не та Газа, а глава оси - Иран - тоже уже не тот Иран. И он почувствовал силу нашего удара. Мы действуем решительно и обдуманно, чтобы обеспечить безопасность перед лицом всех государств региона, а также стабильность и безопасность у всех наших границ. Это не значит, что у нас нет вызовов - их предостаточно. Как Иран и его кровавые пособники, так и другие потенциальные угрозы, ведь реальность динамична и быстро меняется", - заявил премьер в видеообращении к нации.
https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9bee8fb53bc7681b4f6c01ee7b305603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Нетаньяху заявил о множестве угроз для Израиля

Нетаньяху заявил о множестве региональных угроз для Израиля, помимо Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, помимо Ирана, Израиль сталкивается со множеством угроз, учитывая динамичную и меняющуюся реальность на Ближнем Востоке.
Премьер напомнил, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начавшейся затем эскалации он пообещал изменить Ближний Восток.
«
"Мы действительно его меняем. Сирия - уже не та Сирия, Ливан - уже не тот Ливан, Газа - уже не та Газа, а глава оси - Иран - тоже уже не тот Иран. И он почувствовал силу нашего удара. Мы действуем решительно и обдуманно, чтобы обеспечить безопасность перед лицом всех государств региона, а также стабильность и безопасность у всех наших границ. Это не значит, что у нас нет вызовов - их предостаточно. Как Иран и его кровавые пособники, так и другие потенциальные угрозы, ведь реальность динамична и быстро меняется", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала