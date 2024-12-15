https://ria.ru/20241215/naryshkin-1989300594.html

Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ - РИА Новости, 15.12.2024

Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:14

2024-12-15T13:14

2024-12-15T13:16

центральное разведывательное управление (цру)

сергей нарышкин

россия

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ, но назвал его профессиональным человеком.Ранее Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Рэтклиффа, который занимал пост главы национальной разведки США при его первом президентском сроке."Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, знаком ли он с Рэтклиффом.

https://ria.ru/20241215/tramp-1989273706.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, россия, дональд трамп, в мире