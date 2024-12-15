https://ria.ru/20241215/naryshkin-1989300594.html
Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ
Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ - РИА Новости, 15.12.2024
Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:14
2024-12-15T13:14
2024-12-15T13:16
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
россия
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил РИА Новости, что не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост директора ЦРУ, но назвал его профессиональным человеком.Ранее Трамп объявил о назначении главой ЦРУ Рэтклиффа, который занимал пост главы национальной разведки США при его первом президентском сроке."Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, знаком ли он с Рэтклиффом.
https://ria.ru/20241215/tramp-1989273706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, россия, дональд трамп, в мире
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Россия, Дональд Трамп, В мире
Нарышкин рассказал о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ
Нарышкин назвал кандидата Трампа на пост главы ЦРУ Рэтклиффа профессионалом