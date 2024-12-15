https://ria.ru/20241215/naemniki-1989071431.html

ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО

ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО

ВСУ перебрасывают инструкторов из западных стран на передовую в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ладья. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:00

2024-12-15T07:00

2024-12-15T08:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ перебрасывают инструкторов из западных стран на передовую в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ладья.Эту информацию удалось выяснить во время допроса пленного британского наемника."По его словам, сначала он (наемник. — Прим. ред.) был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую", — рассказал офицер.По словам Ладьи, украинские боевики, попавшие в плен вместе с наемником, сообщили, что в Курской области воюют наемники из Скандинавских стран — предположительно, датчане. "Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали", — добавил офицер.В конце ноября стало известно о пленении в Курской области британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Против него возбудили уголовное дело. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих и 240 танков.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988438687.html

https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html

россия

курская область

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, вооруженные силы украины