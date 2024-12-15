https://ria.ru/20241215/naemniki-1989071431.html
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО
ВСУ перебрасывают инструкторов из западных стран на передовую в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ладья. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:00
2024-12-15T07:00
2024-12-15T08:19
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ перебрасывают инструкторов из западных стран на передовую в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ладья.Эту информацию удалось выяснить во время допроса пленного британского наемника."По его словам, сначала он (наемник. — Прим. ред.) был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую", — рассказал офицер.По словам Ладьи, украинские боевики, попавшие в плен вместе с наемником, сообщили, что в Курской области воюют наемники из Скандинавских стран — предположительно, датчане. "Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали", — добавил офицер.В конце ноября стало известно о пленении в Курской области британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Против него возбудили уголовное дело. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих и 240 танков.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988438687.html
https://ria.ru/20241206/dronovody-1987564090.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали перебрасывать в Курскую область инструкторов НАТО
ВСУ отправили на передовую в Курской области инструкторов из стран НАТО
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ
перебрасывают инструкторов из западных стран на передовую в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ладья.
Эту информацию удалось выяснить во время допроса пленного британского наемника.
«
"По его словам, сначала он (наемник. — Прим. ред.) был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую", — рассказал офицер.
По словам Ладьи, украинские боевики, попавшие в плен вместе с наемником, сообщили, что в Курской области воюют наемники из Скандинавских стран — предположительно, датчане.
"Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали", — добавил офицер.
В конце ноября стало известно о пленении в Курской области британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Против него возбудили уголовное дело. Суд в Курске
заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины
незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области
. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.
Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих и 240 танков.