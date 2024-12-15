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Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве - РИА Новости, 16.12.2024
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09:39 15.12.2024 (обновлено: 14:18 16.12.2024)
https://ria.ru/20241215/moskva-1989446400.html
Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве
Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве - РИА Новости, 16.12.2024
Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве
Капитальный ремонт завершают в 17 столичных домах, в их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T09:39
2024-12-16T14:18
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт завершают в 17 столичных домах, в их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление 17 домов, окрашенных в различные оттенки синего... В их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проходят в рамках столичной программы капитального ремонта, ее ключевой элемент - окраска фасадов в различные оттенки синего.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве

Правительство Москвы: в 17 домах столицы завершается капитальный ремонт

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкЖилой микрорайон Тропарево-Никулино
Жилой микрорайон Тропарево-Никулино - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Жилой микрорайон Тропарево-Никулино. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт завершают в 17 столичных домах, в их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление 17 домов, окрашенных в различные оттенки синего... В их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проходят в рамках столичной программы капитального ремонта, ее ключевой элемент - окраска фасадов в различные оттенки синего.
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