https://ria.ru/20241215/moskva-1989446400.html

Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве

Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве - РИА Новости, 16.12.2024

Капитальный ремонт завершают в 17 домах в Москве

Капитальный ремонт завершают в 17 столичных домах, в их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-15T09:39

2024-12-15T09:39

2024-12-16T14:18

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт завершают в 17 столичных домах, в их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают обновление 17 домов, окрашенных в различные оттенки синего... В их числе здания, расположенные в районах Тропарево-Никулино, Зюзино и Даниловский", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы проходят в рамках столичной программы капитального ремонта, ее ключевой элемент - окраска фасадов в различные оттенки синего.

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