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Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме
Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T13:48
2024-12-15T13:48
2024-12-16T14:13
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На некоторых столичных водоёмах образовалось тонкое ледовое покрытие, которое на первый взгляд может показаться крепким. На самом деле этот лёд не способен выдержать не только человека, но и животного. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выход на лед опасен для жизни. В случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На некоторых столичных водоёмах образовалось тонкое ледовое покрытие, которое на первый взгляд может показаться крепким. На самом деле этот лёд не способен выдержать не только человека, но и животного. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выход на лед опасен для жизни. В случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей.