https://ria.ru/20241215/moskva-1989444638.html

Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме

Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 16.12.2024

Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-15T13:48

2024-12-15T13:48

2024-12-16T14:13

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На некоторых столичных водоёмах образовалось тонкое ледовое покрытие, которое на первый взгляд может показаться крепким. На самом деле этот лёд не способен выдержать не только человека, но и животного. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выход на лед опасен для жизни. В случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей.

https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html

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городское хозяйство москвы, москва