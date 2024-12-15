Рейтинг@Mail.ru
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:48 15.12.2024 (обновлено: 14:13 16.12.2024)
https://ria.ru/20241215/moskva-1989444638.html
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме - РИА Новости, 16.12.2024
Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме
Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-15T13:48
2024-12-16T14:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917412079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18df7e0c4cc220a08f93ba2c829c19e4.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На некоторых столичных водоёмах образовалось тонкое ледовое покрытие, которое на первый взгляд может показаться крепким. На самом деле этот лёд не способен выдержать не только человека, но и животного. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выход на лед опасен для жизни. В случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей.
https://ria.ru/20241213/moskva-1989006471.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917412079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_738c38a4b7e512323e2b758d8001c74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Спасатели на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах Москвы работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На некоторых столичных водоёмах образовалось тонкое ледовое покрытие, которое на первый взгляд может показаться крепким. На самом деле этот лёд не способен выдержать не только человека, но и животного. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выход на лед опасен для жизни. В случае происшествия необходимо незамедлительно вызвать спасателей.
Сотрудники Департамента ГОЧС и пожарной безопасности Москвы - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Московские спасатели патрулируют городские реки и водоемы
13 декабря, 11:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала