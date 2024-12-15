https://ria.ru/20241215/moskva-1989443662.html

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за снега в воскресенье

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за снега в воскресенье - РИА Новости, 16.12.2024

Городские службы Москвы мониторят состояние улиц из-за снега в воскресенье

Городские службы Москвы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети из-за выпавшего в воскресенье снега, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-15T15:28

2024-12-15T15:28

2024-12-16T14:11

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети из-за выпавшего в воскресенье снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Также очищаются подходы к железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

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москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)