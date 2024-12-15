В Москве собирают подарки для детей и участников СВО
В Москве собирают подарки для детей и участников СВО к Новому году и Рождеству
© Фото : пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города МосквыПодарки для детей и участников СВО принимают в "Домиках добра" в Москве
© Фото : пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Подарки для детей и участников СВО принимают в "Домиках добра" в Москве
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Для детей и участников СВО в Москве собирают подарки к Новому году и Рождеству, в качестве помощи нуждающимся принимаются носки, варежки, перчатки, термобелье и мужские средства личной гигиены, акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве".
"Накануне Нового года и Рождества каждый житель и гость столицы может стать волшебником и помочь нуждающимся — детям из новых регионов, участникам СВО, животным в приютах. До 28 февраля 2025 года в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" работает более 30 "Домиков добра" проекта "Москва помогает" по сбору подарков... Для детей из новых регионов можно отправить игрушки, конструкторы, куклы, книги, наборы для лепки и рисования, настольные игры, а также сладости и кондитерские изделия со сроком годности не менее трех месяцев. Для участников специальной военной операции принимаются носки, варежки, перчатки, термобелье, а также стельки больших размеров и мужские средства личной гигиены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками, позднее их отправят адресатам.