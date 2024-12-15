https://ria.ru/20241215/moskva-1989290426.html

В Москве собирают подарки для детей и участников СВО

В Москве собирают подарки для детей и участников СВО - РИА Новости, 15.12.2024

В Москве собирают подарки для детей и участников СВО

Для детей и участников СВО в Москве собирают подарки к Новому году и Рождеству, в качестве помощи нуждающимся принимаются носки, варежки, перчатки, термобелье и РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:53

2024-12-15T10:53

2024-12-15T11:16

надежные люди

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Для детей и участников СВО в Москве собирают подарки к Новому году и Рождеству, в качестве помощи нуждающимся принимаются носки, варежки, перчатки, термобелье и мужские средства личной гигиены, акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве". "Накануне Нового года и Рождества каждый житель и гость столицы может стать волшебником и помочь нуждающимся — детям из новых регионов, участникам СВО, животным в приютах. До 28 февраля 2025 года в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивальных площадках "Московских сезонов" работает более 30 "Домиков добра" проекта "Москва помогает" по сбору подарков... Для детей из новых регионов можно отправить игрушки, конструкторы, куклы, книги, наборы для лепки и рисования, настольные игры, а также сладости и кондитерские изделия со сроком годности не менее трех месяцев. Для участников специальной военной операции принимаются носки, варежки, перчатки, термобелье, а также стельки больших размеров и мужские средства личной гигиены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками, позднее их отправят адресатам.

https://ria.ru/20240513/podarki-1945495693.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва