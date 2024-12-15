Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 15.12.2024 (обновлено: 15:55 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/moshenniki-1989288157.html
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС - РИА Новости, 15.12.2024
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС
Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:12
2024-12-15T15:55
технологии
общество
россия
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в интервью "Газете.ru"."Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников", — сказал эксперт.По словам Адамса, мошенники с помощью номера СНИЛС могут заполучить доступ к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги", где впоследствии они могут узнать такую личную информацию, как паспортные данные и адрес регистрации, а затем с помощью нее оформить субсидии или микрозаймы."Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений", — предупредил юрист.Адамс подчеркнул, что с помощью номера СНИЛС злоумышленники также могут зарегистрировать электронные кошельки или аккаунты на финансовых сервисах, дающие мошенникам анонимность для совершения подобных преступлений.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия, мошенничество
Технологии, Общество, Россия, Мошенничество
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС

Юрист Адамс: мошенники способны оформить на жертву микрозаем, зная номер СНИЛС

© iStock.com / PeopleImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в интервью "Газете.ru".
«
"Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников", — сказал эксперт.
По словам Адамса, мошенники с помощью номера СНИЛС могут заполучить доступ к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги", где впоследствии они могут узнать такую личную информацию, как паспортные данные и адрес регистрации, а затем с помощью нее оформить субсидии или микрозаймы.
«
"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений", — предупредил юрист.
Адамс подчеркнул, что с помощью номера СНИЛС злоумышленники также могут зарегистрировать электронные кошельки или аккаунты на финансовых сервисах, дающие мошенникам анонимность для совершения подобных преступлений.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram
5 декабря, 02:10
 
ТехнологииОбществоРоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала