Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС
Юрист Адамс: мошенники способны оформить на жертву микрозаем, зная номер СНИЛС
© iStock.com / PeopleImagesХакер
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в интервью "Газете.ru".
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"Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников", — сказал эксперт.
По словам Адамса, мошенники с помощью номера СНИЛС могут заполучить доступ к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги", где впоследствии они могут узнать такую личную информацию, как паспортные данные и адрес регистрации, а затем с помощью нее оформить субсидии или микрозаймы.
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"Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений", — предупредил юрист.
Адамс подчеркнул, что с помощью номера СНИЛС злоумышленники также могут зарегистрировать электронные кошельки или аккаунты на финансовых сервисах, дающие мошенникам анонимность для совершения подобных преступлений.
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