https://ria.ru/20241215/moshenniki-1989288157.html

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС - РИА Новости, 15.12.2024

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с номером СНИЛС

Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:12

2024-12-15T10:12

2024-12-15T15:55

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мошенники могут оформить микрозаем, используя номер СНИЛС жертвы, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс в интервью "Газете.ru"."Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников", — сказал эксперт.По словам Адамса, мошенники с помощью номера СНИЛС могут заполучить доступ к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги", где впоследствии они могут узнать такую личную информацию, как паспортные данные и адрес регистрации, а затем с помощью нее оформить субсидии или микрозаймы."Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений", — предупредил юрист.Адамс подчеркнул, что с помощью номера СНИЛС злоумышленники также могут зарегистрировать электронные кошельки или аккаунты на финансовых сервисах, дающие мошенникам анонимность для совершения подобных преступлений.

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технологии, общество, россия, мошенничество