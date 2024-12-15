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Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций - РИА Новости, 15.12.2024
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15:34 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html
Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций
Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций - РИА Новости, 15.12.2024
Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ отложить введение новых клинических рекомендаций. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:34
2024-12-15T15:34
общество
здоровье - общество
россия
сергей миронов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ отложить введение новых клинических рекомендаций. "Призываю Минздрав отложить введение новых клинических рекомендаций... Получаю все больше тревожных писем от врачей в связи с введением клинических рекомендаций оказания медпомощи (КР) с 1 января 2025 года. Врачи указывают, что из-за низкой оснащенности и недостаточного финансирования медучреждений не смогут им следовать", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что начинать восстановление медицины после долгих лет оптимизации нужно в первую очередь с обеспечения больниц и поликлиник техникой, лекарствами, кадрами на достойных зарплатах. "Введение обязательных КР стоит отложить. Или как минимум не привлекать к ответственности врачей, которые по объективным причинам не могут их выполнить", - добавил он.
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общество, здоровье - общество, россия, сергей миронов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Миронов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций

Миронов призвал Минздрав отложить введение обязательных клинических рекомендаций

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ отложить введение новых клинических рекомендаций.
«
"Призываю Минздрав отложить введение новых клинических рекомендаций... Получаю все больше тревожных писем от врачей в связи с введением клинических рекомендаций оказания медпомощи (КР) с 1 января 2025 года. Врачи указывают, что из-за низкой оснащенности и недостаточного финансирования медучреждений не смогут им следовать", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что начинать восстановление медицины после долгих лет оптимизации нужно в первую очередь с обеспечения больниц и поликлиник техникой, лекарствами, кадрами на достойных зарплатах.
"Введение обязательных КР стоит отложить. Или как минимум не привлекать к ответственности врачей, которые по объективным причинам не могут их выполнить", - добавил он.
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Коммерсант" узнал об опасениях врачей перед клиническими рекомендациями
5 декабря, 07:07
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСергей МироновМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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