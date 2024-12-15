https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html

Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций

Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций - РИА Новости, 15.12.2024

Миронов призвал отложить введение новых клинических рекомендаций

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ отложить введение новых клинических рекомендаций. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T15:34

2024-12-15T15:34

2024-12-15T15:34

общество

здоровье - общество

россия

сергей миронов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов призвал Минздрав РФ отложить введение новых клинических рекомендаций. "Призываю Минздрав отложить введение новых клинических рекомендаций... Получаю все больше тревожных писем от врачей в связи с введением клинических рекомендаций оказания медпомощи (КР) с 1 января 2025 года. Врачи указывают, что из-за низкой оснащенности и недостаточного финансирования медучреждений не смогут им следовать", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что начинать восстановление медицины после долгих лет оптимизации нужно в первую очередь с обеспечения больниц и поликлиник техникой, лекарствами, кадрами на достойных зарплатах. "Введение обязательных КР стоит отложить. Или как минимум не привлекать к ответственности врачей, которые по объективным причинам не могут их выполнить", - добавил он.

https://ria.ru/20241205/vrachi-1987447749.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, сергей миронов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)