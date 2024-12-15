"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ
Меркурис: украинские солдаты скоро откажутся подчиняться приказам командования
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Солдаты ВСУ вскоре перестанут подчиняться приказам из Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — считает он.
По словам аналитика, вся украинская линия обороны может вскоре рухнуть, при этом особенно критическая ситуация складывается вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск).
"Все отчеты говорят о том, что нехватка личного состава у ВСУ становится все более острой. <…> Потери очень высоки, армия истощена, и я не думаю, что они в состоянии проводить успешные наступательные действия против российской армии, которая превосходит их по численности и продвигается вперед, прорывая ключевые линии обороны Украины позиция за позицией", — подытожил он.
Ранее сообщалось, что украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
По данным на 14 декабря ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих за сутки. Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи, а группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.