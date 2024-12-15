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"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/merkuris-1989312908.html
"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ
"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ
Солдаты ВСУ вскоре перестанут подчиняться приказам из Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T15:53
2024-12-15T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
киев
красноармейск
артемовск
youtube
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Солдаты ВСУ вскоре перестанут подчиняться приказам из Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — считает он.По словам аналитика, вся украинская линия обороны может вскоре рухнуть, при этом особенно критическая ситуация складывается вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск)."Все отчеты говорят о том, что нехватка личного состава у ВСУ становится все более острой. &lt;…&gt; Потери очень высоки, армия истощена, и я не думаю, что они в состоянии проводить успешные наступательные действия против российской армии, которая превосходит их по численности и продвигается вперед, прорывая ключевые линии обороны Украины позиция за позицией", — подытожил он.Ранее сообщалось, что украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.По данным на 14 декабря ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих за сутки. Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи, а группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.
https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html
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в мире, киев, красноармейск, артемовск, youtube, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Красноармейск, Артемовск, YouTube, Вооруженные силы Украины
"Что бы ни приказали". На Западе заявили о кризисе в ВСУ

Меркурис: украинские солдаты скоро откажутся подчиняться приказам командования

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Солдаты ВСУ вскоре перестанут подчиняться приказам из Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход", — считает он.
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По словам аналитика, вся украинская линия обороны может вскоре рухнуть, при этом особенно критическая ситуация складывается вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск).
"Все отчеты говорят о том, что нехватка личного состава у ВСУ становится все более острой. <…> Потери очень высоки, армия истощена, и я не думаю, что они в состоянии проводить успешные наступательные действия против российской армии, которая превосходит их по численности и продвигается вперед, прорывая ключевые линии обороны Украины позиция за позицией", — подытожил он.
Ранее сообщалось, что украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
По данным на 14 декабря ВСУ потеряли до 1375 военнослужащих за сутки. Подразделения группировок "Запад" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Южная" заняла более выгодные рубежи, а группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ.
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