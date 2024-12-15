В Луганске почтили память журналистов, погибших в зоне СВО
В Луганске почтили память журналистов, погибших при исполнении обязанностей
© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПамять журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, почтили в Луганске
Память журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, почтили в Луганске
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Память журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, почтили в Луганске, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.
Сотрудники министерства цифрового развития ЛНР, а также представители администрации главы ЛНР и депутатского корпуса совместно с республиканскими и федеральными СМИ почтили память журналистов, которые отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг.
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"Мы отдаём дань уважения нашим коллегам, которые работали в нашем регионе и несли людям правду. Мы каждый год говорим о том, что число журналистов, которые гибнут при исполнении своих обязанностей, не должно расти. Мы всегда будем благодарны нашим героям за то, что они рассказывали всему миру правду о событиях в Донбассе", — сказал журналистам Ершов.
Представители администрации главы ЛНР, сотрудники министерства цифрового развития ЛНР, депутаты, журналисты и общественники возложили цветы к памятнику "Погибшим журналистам" в центре Луганска и почтили их память минутой молчания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подчеркнул, что среди тех, кто погиб, честно и добросовестно исполняя профессиональные обязанности, более 30 корреспондентов, операторов, обозревателей, работавших в Донбассе.
"В этом году к скорбному списку погибших добавились новые имена. В апреле под Кременной, сопровождая съемочную группу "Вести Луганск", несовместимые с жизнью ранения получил офицер пресс-службы Минобороны России Евгений Половодов. В июне в Горловке погибли оператор НТВ Валерий Кожин и бывший сотрудник пресс-службы Народной милиции ЛНР военнослужащий Антон Микужис, находившийся вместе с коллегами… И это самый настоящий подвиг – журналистский, гражданский, человеческий. Безмерная благодарность тем, кто совершил его. Светлая им память!" - написал Пасечник.
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