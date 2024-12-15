https://ria.ru/20241215/liksutov-1989237894.html

Ликсутов: выпуск машин и оборудования в Москве вырос более чем на 15%

Ликсутов: выпуск машин и оборудования в Москве вырос более чем на 15% - РИА Новости, 15.12.2024

Ликсутов: выпуск машин и оборудования в Москве вырос более чем на 15%

В январе-октябре текущего года столичные машиностроители по сравнению с аналогичным передом прошлого года на 15,6% увеличили выпуск станков, лифтов, конвейеров, РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:00

2024-12-15T12:00

2024-12-15T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В январе-октябре текущего года столичные машиностроители по сравнению с аналогичным передом прошлого года на 15,6% увеличили выпуск станков, лифтов, конвейеров, холодильного оборудования, бетоносмесителей и другого оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Меры городской поддержки промышленности, созданные под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, играют ключевую роль в устойчивом развитии отрасли столичного машиностроения. Увеличение объема производства более чем на 15% свидетельствуют о высоком уровне активности столичных предприятий, а также об их способности адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Компании отгрузили товаров на сумму почти 195,5 миллиарда рублей, что на 22,4% превышает результаты января-октября 2023 года. Это подчеркивает высокий спрос на продукцию столичного производства", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В частности, выпуск холодильного оборудования вырос более чем на 66%, более чем на 37% – вентиляторов общего назначения, почти на четверть – установок для фильтрования или очистки газов, изготовление конвейеров увеличилось на пять процентов."Сегодня машиностроительный комплекс столицы – это более 260 заводов, на которых изготавливают широкий спектр высокотехнологичной продукции, необходимой для различных отраслей – от сложных и громоздких станков, до малогабаритных роботизированных комплексов. Производственные площадки оснащены современными технологиями, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и конкурентоспособности на рынке", – сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Поддержка города включает в себя свыше 20 инструментов, которые позволяют компаниям возводить новые и модернизировать существующие промплощадки, привлекать дополнительные инвестиции и значительно снижать налоговую нагрузку. Предприятия могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, претендовать на присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва