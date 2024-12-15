https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989279556.html

Российские войска установили триколоры в селах южнее Курахова, заявил Рогов

Российские войска установили триколоры в селах южнее Курахова, заявил Рогов - РИА Новости, 15.12.2024

Российские войска установили триколоры в селах южнее Курахова, заявил Рогов

Российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка южнее Курахова, сейчас там идет зачистка от разрозненных групп ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:08

2024-12-15T07:08

2024-12-15T07:10

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988565085_136:93:1267:729_1920x0_80_0_0_1639cbb6ed9ee873b481907c4cc477c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка южнее Курахова, сейчас там идет зачистка от разрозненных групп ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ, насчитывающая до 700 человек, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. "Наша армия установила флаги Российской Федерации в селах Анновка и Успеновка, сейчас там идет зачистка от оставшихся разрозненных групп украинских боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, завершатся зачистка в соседнем селе Веселый Гай. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989234297.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины