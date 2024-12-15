https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html

Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи - РИА Новости, 15.12.2024

Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T04:25

2024-12-15T04:25

2024-12-15T04:43

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984732694_0:42:849:520_1920x0_80_0_0_1edbc657d0f21e57f141d1d1ddfc0543.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке, об этом РИА Новости рассказала бывшая сотрудница администрации Алина."Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать", — сказала она. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.

https://ria.ru/20241214/gumpomosch-1989224300.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины