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Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 15.12.2024 (обновлено: 04:43 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/kurakhovo-1989275483.html
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи - РИА Новости, 15.12.2024
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи
Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T04:25
2024-12-15T04:43
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке, об этом РИА Новости рассказала бывшая сотрудница администрации Алина."Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать", — сказала она. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.
https://ria.ru/20241214/gumpomosch-1989224300.html
курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

Администрация Курахово отказывала в гумпомощи русскоязычным жителям города

© РИА НовостиГород Курахово в ДНР
Город Курахово в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости
Город Курахово в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке, об этом РИА Новости рассказала бывшая сотрудница администрации Алина.
«
"Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать", — сказала она.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские бойцы водрузили на здание городского совета Курахово флаг России.
Погрузка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев рассказал о переданной освобожденным регионам гумпомощи
Вчера, 16:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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