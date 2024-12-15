https://ria.ru/20241215/krushenie-1989305363.html
Возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе
Возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе
Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, к месту происшествия выдвинулась следственная группа, сообщили РИА РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:18
2024-12-15T14:18
2024-12-15T14:25
происшествия
керченский пролив
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, к месту происшествия выдвинулась следственная группа, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. Информация по потерпевшим уточняется", - говорится в сообщении.Отмечается, что к месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.Также следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
https://ria.ru/20241215/razliv-1989301959.html
https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html
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происшествия, керченский пролив, следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Керченский пролив, Следственный комитет России (СК РФ), Черное море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Возбуждены уголовные дела по факту крушения танкеров в Керченском проливе
Следователи возбудили два уголовных дела из-за крушения танкеров в Черном море