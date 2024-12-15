https://ria.ru/20241215/krushenie-1989303239.html

Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна подняты из воды

Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна подняты из воды - РИА Новости, 15.12.2024

Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна подняты из воды

Восемь членов экипажа терпящего бедствие в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть 212" подняты из воды, спасение оставшихся пяти членов экипажа... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:48

2024-12-15T13:48

2024-12-15T13:52

происшествия

керченский пролив

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Восемь членов экипажа терпящего бедствие в районе Керченского пролива танкера "Волгонефть 212" подняты из воды, спасение оставшихся пяти членов экипажа продолжается, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее пресс-служба ГУ МЧС Крыма сообщила, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощи, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", в район бедствия отправлен также вертолёт Ми-8 со спасателями. Позднее МЧС РФ сообщили, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами."По предварительным данным, на данный момент из воды подняты восемь членов экипажа "Волгонефть 212", спасательная операция продолжается в отношении еще пяти человек", - сообщили в экстренных службах.

https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html

керченский пролив

россия

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происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)