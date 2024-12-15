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Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
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13:36 15.12.2024 (обновлено: 15:07 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе
Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:36
2024-12-15T15:07
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
керченский пролив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте."Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении.В Росморречфлоте добавили, что организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация."В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", — отметили в ведомстве.В Ространснадзоре сообщили РИА Новости, что будут проводить расследование в связи с происшествием.
https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html
черное море
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черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Керченский пролив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе

Два танкера "Волгонефть" терпят бедствие в Черном море из-за шторма

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.
"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
В Росморречфлоте добавили, что организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.
"В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", — отметили в ведомстве.
В Ространснадзоре сообщили РИА Новости, что будут проводить расследование в связи с происшествием.
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Черное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ПроисшествияКерченский проливРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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