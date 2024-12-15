https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе
Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:36
2024-12-15T13:36
2024-12-15T15:07
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
керченский пролив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989302721_0:228:783:668_1920x0_80_0_0_c800b65e9886929bf1ed6219b8a7ad7d.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте."Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении.В Росморречфлоте добавили, что организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация."В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", — отметили в ведомстве.В Ространснадзоре сообщили РИА Новости, что будут проводить расследование в связи с происшествием.
https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html
черное море
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989302721_0:155:783:742_1920x0_80_0_0_fd315a3117c8ced307b917c29d2df91a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Керченский пролив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе
Два танкера "Волгонефть" терпят бедствие в Черном море из-за шторма
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте.
"Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
В Росморречфлоте добавили, что организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация.
"В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", — отметили в ведомстве.
В Ространснадзоре сообщили РИА Новости, что будут проводить расследование в связи с происшествием.