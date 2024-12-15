https://ria.ru/20241215/krushenie-1989302059.html

Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе

Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 15.12.2024

Названа причина крушения двух танкеров в Керченском проливе

Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:36

2024-12-15T13:36

2024-12-15T15:07

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

керченский пролив

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщили в Росморречфлоте."Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов", — говорится в сообщении.В Росморречфлоте добавили, что организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и два вертолета. Идет эвакуация."В настоящее время принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов силами ФГБУ "Морспасслужба" и МЧС России, руководство осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря", — отметили в ведомстве.В Ространснадзоре сообщили РИА Новости, что будут проводить расследование в связи с происшествием.

https://ria.ru/20241011/tanker-1977591464.html

черное море

керченский пролив

россия

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черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе