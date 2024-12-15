Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел
Рогов: военные из кураховского котла смогут выжить, только сдавшись в плен
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано", — сказал Рогов.
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По его словам, до полного окружения группировка не менее восьми раз запрашивала команды отступить, но командование в этом отказало, тем самым обрекая боевиков на смерть.
Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В кольце оказался в том числе отряд спецназа, уточнил он.
Позже Минобороны сообщило об освобождении Веселого Гая.
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