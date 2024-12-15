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Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел

Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел - РИА Новости, 15.12.2024

Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел

Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:38

2024-12-15T12:38

2024-12-15T16:20

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано", — сказал Рогов.По его словам, до полного окружения группировка не менее восьми раз запрашивала команды отступить, но командование в этом отказало, тем самым обрекая боевиков на смерть.Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В кольце оказался в том числе отряд спецназа, уточнил он.Позже Минобороны сообщило об освобождении Веселого Гая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины