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Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел - РИА Новости, 15.12.2024
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12:38 15.12.2024 (обновлено: 16:20 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/kotel-1989297523.html
Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел
Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел - РИА Новости, 15.12.2024
Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел
Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:38
2024-12-15T16:20
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.&quot;Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано&quot;, — сказал Рогов.По его словам, до полного окружения группировка не менее восьми раз запрашивала команды отступить, но командование в этом отказало, тем самым обрекая боевиков на смерть.Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В кольце оказался в том числе отряд спецназа, уточнил он.Позже Минобороны сообщило об освобождении Веселого Гая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал единственный способ выжить для попавших в кураховский котел

Рогов: военные из кураховского котла смогут выжить, только сдавшись в плен

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Попавшая в кураховский котел группировка ВСУ сможет сохранить жизнь, только сдавшись, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано", — сказал Рогов.

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По его словам, до полного окружения группировка не менее восьми раз запрашивала команды отступить, но командование в этом отказало, тем самым обрекая боевиков на смерть.
Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В кольце оказался в том числе отряд спецназа, уточнил он.
Позже Минобороны сообщило об освобождении Веселого Гая.
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