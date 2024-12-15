https://ria.ru/20241215/koreya-1989283917.html

В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства

В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства - РИА Новости, 15.12.2024

В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством в то время, как... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:06

2024-12-15T09:06

2024-12-15T09:06

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СЕУЛ, 15 дек – РИА Новости. Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал создать совместный совет парламента и правительства для стабилизации управления государством в то время, как президент Юн Сок Ёль временно отстранен от исполнения обязанностей после импичмента, передает агентство Рёнхап. "Предлагаю создать межпартийный орган сотрудничества для стабилизации управления государством, совместный совет парламента и правительства по обеспечению стабильности", - заявил глава Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён. Он добавил, что демократическая партия готова активно сотрудничать со всеми партиями для стабилизации управления государством и "восстановления международного доверия". "Теперь, когда президент отстранён от должности, партия "Гражданская сила" больше не является правящей партией. Сейчас нет ни правящей, ни оппозиционной партии – все находятся в нейтральном состоянии. Если "Гражданская сила" не будет сотрудничать, то потеряет право на существование как политическая партия. Надеюсь, они не упустят исторический момент ради мелких интересов", - добавил лидер оппозиции, призвав оппонентов к участию в совместном совете. Ли Чжэ Мён подчеркнул важность восстановления экономики Южной Кореи, заявив, что его партия "не пожалеет усилий" для межпартийного сотрудничества с целью устранения экономической нестабильности, включая меры по стабилизации рынка и защите инвестиций. Он также заявил о необходимости быстро обсудить дополнительный бюджет, рассмотреть выделение средств на поддержку местной экономики, таких как региональная валюта, и на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Лидер оппозиции обратился к Конституционному суду, призвав завершить процесс отстранения президента Юн Сок Ёля "как можно скорее, так как это единственный способ "минимизировать хаос в государстве". Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су. Конституционный суд Кореи начнет рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в ближайший понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все 6 месяцев, отведенных на это по закону.

https://ria.ru/20241214/koreya-1989190563.html

https://ria.ru/20241213/koreya-1988998978.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее