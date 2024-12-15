https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html

Кинолог рассказал, почему стоит гладить собак

Кинолог рассказал, почему стоит гладить собак - РИА Новости, 15.12.2024

Кинолог рассказал, почему стоит гладить собак

Ни одна собака не откажется от лишнего внимания и ласки со стороны своего хозяина, у этого есть и более глубокие причины, чем то, что это просто приятно,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T03:07

2024-12-15T03:07

2024-12-15T06:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Ни одна собака не откажется от лишнего внимания и ласки со стороны своего хозяина, у этого есть и более глубокие причины, чем то, что это просто приятно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Поглаживания успокаивают собаку, помогают ей выстроить доверительные отношения с хозяином, наладить связь. Кроме того, когда тебя ласково гладят по бокам, это точно приносит удовольствие. Не отказывайте себе и питомцу в лишних тесных контактах в виде прикосновений. Это приносит пользу как собаке, так и хозяину, ведь давно доказано, что общение с любимцем помогает снять тревогу и избавиться от стресса", — сказал Голубев. Он подчеркнул, что сеть кожных нейронов при поглаживании стимулирует у собаки выработку гормонов счастья — эндорфинов. Причём питомец может даже уснуть от удовольствия во время такого процесса. Кроме того, доказано, что взаимодействие с собакой помогает избавиться от тревоги, гнева и других негативных эмоций, вызывает чувство спокойствия, снижает возбуждение и переключает фокус внимания, одним словом, поглаживания собаки помогут хозяину расслабиться и ненадолго забыть о будничной суете, отметил кинолог. Также с помощью поглаживания хозяин может поощрять любимца, который нуждается в одобрении и ласке, за правильные действия. Когда собаку гладят, она понимает, чего от неё ждут и за что она будет поощрена."Поглаживания помогают снять тревогу и стресс у питомца. Собака расслабляется в обществе любимого хозяина в этот момент. Кроме того, в некоторых ситуациях поглаживания помогают собаке переключиться и перестать тревожиться. Например, в момент, когда питомец чего-то испугался, он может попросить убежище у хозяина. Разговор в спокойном тоне и поглаживания помогут вам успокоить любимца", — добавил президент РКФ. В качестве еще одной причины, по которой собаки так любят поглаживания, он назвал инстинкты. Дикие предки собак еще в щенячьем возрасте получали материнскую заботу через вылизывания. Этот процесс был похож на поглаживание, поэтому оно так нравится собакам, объяснил Голубев.

https://ria.ru/20241208/kinolog-1987953791.html

https://ria.ru/20241201/kinolog-1986683970.html

https://ria.ru/20241124/kinolog-1985406130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)