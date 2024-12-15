https://ria.ru/20241215/kiev-1989322330.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в 8 областях Украины, в том числе в Киевской области, а также в Киеве свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:37

2024-12-15T17:37

2024-12-15T17:47

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в 8 областях Украины, в том числе в Киевской области, а также в Киеве свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.Тревогу в Киеве объявили в 17.32 мск, спустя минуту она распространилась на указанные регионы.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html

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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область