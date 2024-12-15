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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 15.12.2024 (обновлено: 17:47 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/kiev-1989322330.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в 8 областях Украины, в том числе в Киевской области, а также в Киеве свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:37
2024-12-15T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киевская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в 8 областях Украины, в том числе в Киевской области, а также в Киеве свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.Тревогу в Киеве объявили в 17.32 мск, спустя минуту она распространилась на указанные регионы.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
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киев
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киевская область
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в 8 областях Украины, в том числе в Киевской области, а также в Киеве свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Тревогу в Киеве объявили в 17.32 мск, спустя минуту она распространилась на указанные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКиевская область
 
 
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