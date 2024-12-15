Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны два года участвовал в следствии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве, на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат Демидова В.С. выражает несогласие с постановлением суда. Указывает о том, что Грачев Н.А. на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях и в суде, не препятствуя производству по делу", - сказано в документах.
По уголовному делу также проходят бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей".
Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона.
Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.
Ранее отмечалось, что на имущество фигурантов наложен арест.
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