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Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии - РИА Новости, 15.12.2024
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07:19 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/khischeniya-1989279836.html
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии - РИА Новости, 15.12.2024
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии
Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:19
2024-12-15T07:19
происшествия
москва
балашиха
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве, на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат Демидова В.С. выражает несогласие с постановлением суда. Указывает о том, что Грачев Н.А. на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях и в суде, не препятствуя производству по делу", - сказано в документах. По уголовному делу также проходят бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей". Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей. Ранее отмечалось, что на имущество фигурантов наложен арест.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html
https://ria.ru/20241129/ovchinnikov-1986490887.html
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происшествия, москва, балашиха, россия
Происшествия, Москва, Балашиха, Россия
Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны два года участвовал в следствии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве, на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат Демидова В.С. выражает несогласие с постановлением суда. Указывает о том, что Грачев Н.А. на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях и в суде, не препятствуя производству по делу", - сказано в документах.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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По уголовному делу также проходят бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей".
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Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали
7 ноября, 13:07
Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона.
Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.
Ранее отмечалось, что на имущество фигурантов наложен арест.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны
29 ноября, 16:24
 
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