https://ria.ru/20241215/khischeniya-1989279836.html

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии - РИА Новости, 15.12.2024

Фигурант дела о хищении имущества Минобороны участвовал в следствии

Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:19

2024-12-15T07:19

2024-12-15T07:19

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балашиха

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, который является фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны России в Балашихе и Москве, на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат Демидова В.С. выражает несогласие с постановлением суда. Указывает о том, что Грачев Н.А. на протяжении двух лет участвовал в следственных действиях и в суде, не препятствуя производству по делу", - сказано в документах. По уголовному делу также проходят бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, "похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 миллионов рублей". Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллиона. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей. Ранее отмечалось, что на имущество фигурантов наложен арест.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html

https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html

https://ria.ru/20241129/ovchinnikov-1986490887.html

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происшествия, москва, балашиха, россия