Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:12
2024-12-15T17:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989319503_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14dbb70814dc49bb0ab2fa45c40b94b2.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж с живой силой противника. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276112.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск «Север» в Харьковской области.
2024-12-15T17:12
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989319503_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_99736a4b6479bdd50c06b325deecb726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж с живой силой противника. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Штурм Петровки в ДНР, где бойцы обнаружили запертых в подвалах мирных жителей - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Минобороны показало кадры боев за освобождение Петровки
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала