https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html

Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2024

Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:12

2024-12-15T17:12

2024-12-15T17:12

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж с живой силой противника. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276112.html

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Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск «Север» в Харьковской области. 2024-12-15T17:12 true PT0M12S

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия