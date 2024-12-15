https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.12.2024
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:12
2024-12-15T17:12
2024-12-15T17:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск "Север" в Харьковской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на замаскированный блиндаж с живой силой противника. Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989276112.html
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Уничтожение живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения скопления живой силы ВСУ в лесистой местности операторами боевых дронов группировки войск «Север» в Харьковской области.
2024-12-15T17:12
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
Минобороны показало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области