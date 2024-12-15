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Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
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12:04 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/kadry-1989294422.html
Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР
Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024
Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР
Опубликовано видео подрыва машины в центре Донецка, при котором погиб человек. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T12:04
2024-12-15T12:04
происшествия
донецкая народная республика
россия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Опубликовано видео подрыва машины в центре Донецка, при котором погиб человек.На предоставленных спецслужбой УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток. Затем в ролике запечатлен момент взрыва.В воскресенье в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что сотрудники силовых ведомств задержали местного жителя, подозреваемого подрыве.Злоумышленник во время допроса признал причастность к теракту и рассказал, что заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие.Сейчас сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных к убийству. Оперативные материалы передали в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html
донецкая народная республика
россия
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Задержание причастного к подрыву автомобиля в центре Донецка
В Донецке задержали причастного к подрыву автомобиля в центре города, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение преступления ему обещали вознаграждение в размере $10 тыс. "Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание", - рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР

ФСБ опубликовала кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Опубликовано видео подрыва машины в центре Донецка, при котором погиб человек.
На предоставленных спецслужбой УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток. Затем в ролике запечатлен момент взрыва.
В воскресенье в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что сотрудники силовых ведомств задержали местного жителя, подозреваемого подрыве.
Злоумышленник во время допроса признал причастность к теракту и рассказал, что заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие.
Сейчас сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных к убийству. Оперативные материалы передали в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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