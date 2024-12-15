https://ria.ru/20241215/kadry-1989294422.html

Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР

Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР - РИА Новости, 15.12.2024

Появились кадры с моментом взрыва автомобиля в ДНР

Опубликовано видео подрыва машины в центре Донецка, при котором погиб человек. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T12:04

2024-12-15T12:04

2024-12-15T12:04

происшествия

донецкая народная республика

россия

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Опубликовано видео подрыва машины в центре Донецка, при котором погиб человек.На предоставленных спецслужбой УФСБ России по ДНР кадрах видно, как мужчина в темное время суток. Затем в ролике запечатлен момент взрыва.В воскресенье в пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что сотрудники силовых ведомств задержали местного жителя, подозреваемого подрыве.Злоумышленник во время допроса признал причастность к теракту и рассказал, что заложил под днище автомобиля самодельное взрывное устройство, после чего дистанционно привел его в действие.Сейчас сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных к убийству. Оперативные материалы передали в следственное управление СК России по ДНР для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20241213/donetsk-1989160588.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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Задержание причастного к подрыву автомобиля в центре Донецка В Донецке задержали причастного к подрыву автомобиля в центре города, в результате которого один человек погиб, второй получил ранения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение преступления ему обещали вознаграждение в размере $10 тыс. "Понимаю, что я отработанный материал. Все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и понесут заслуженное наказание", - рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки. 2024-12-15T12:04 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)