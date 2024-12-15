https://ria.ru/20241215/jurist-1989308466.html

Юрист рассказала, как лучше заключить брачный контракт

Юрист рассказала, как лучше заключить брачный контракт - РИА Новости, 15.12.2024

Юрист рассказала, как лучше заключить брачный контракт

В брачный контракт можно включить условия о разделе не только имущества, но также долгов и кредитов, при этом нельзя включить личные вопросы - отпуск или... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:48

2024-12-15T14:48

2024-12-15T14:48

россия

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В брачный контракт можно включить условия о разделе не только имущества, но также долгов и кредитов, при этом нельзя включить личные вопросы - отпуск или рождение детей, сообщила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Если хоть раз слышали о том, как зачастую кто-то из знакомых, родственников совсем непросто делит имущество после развода, какие конфликты и ссоры приносят вопросы раздела, то невольно можно задуматься о способах минимизации и иметь для себя такой "правовой парашют", который может и не пригодится, но в случае расторжения брака раздела имущества может сэкономить нервы и деньги. Применительно к брачному договору, по-прежнему, существует огромное количество мифов. Попробуем их развеять и разъяснить, а надо ли заключать, и если да, то для кого брачный договор может быть полезен, как юридическая конструкция", - сказала адвокат. Кузьминова пояснила, что брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в период брака. Если брачный договор заключен до брака, то его действие начнется после регистрации брака в органах ЗАГС. Если же супруги в период брака решили обратиться за брачным договором, то он начнет действовать с момента его нотариального удостоверения. "Основная цель заключение брачного договора – спланировать финансовые и имущественные вопросы супругов, спланировать покупки, требующие серьезных финансовых вложений и изменить установленный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого", - отметила адвокат. Она добавила, что с помощью брачного договора возможно разрешить вопрос с долговыми и кредитными обязательствами, так как в процессе раздела имущества, делится не только имущество супругов, но и долги, поэтому правовая оптимизация на случай расторжения брака, на ком из супругов будет лежать долговое обязательство и кто его будет исполнять, может быть крайне полезной. "Согласно действующему законодательству в РФ можно регулировать брачным договором лишь имущественные отношения. Если в брачный договор включить личные аспекты, не связанные с имуществом, например про то, как часто супруги должны выезжать в отпуск, или что будет, если супруга родит ребенка, то такие условия приведут к ничтожности договора", - пояснила Кузьминова. Она подчеркнула, что брачный договор не должен ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака, а у второго остается все, имущество нажитое в браке), такие условия могут быть признаны судом недействительными. По словам адвоката, супруги вправе определить в брачном договоре, в частности, свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить то имущество, которое будет передано каждому из них при расторжении брака. При этом согласно пункту 1 статьи 42 Семейного кодекса РФ, брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. "Если для вас заблаговременная схема о разделении имущества не кажется чем-то посягающим на брак и уж тем более на любовь, вы готовы предусмотреть возможные риски и есть объем, который необходимо разделить для взаимного сохранения интересов, то заключение брачного договора - мероприятие оперативное (необходимо структурировать весь блок имущества и или/долговых обязательств), далее обратиться к нотариусу, который составит и удостоверит все необходимые условия, и каждый из супругов на руках будет иметь тот самый "правовой парашют", - посоветовала адвокат.

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https://ria.ru/20241130/razvod-1986597024.html

https://ria.ru/20240723/razvod-1810919133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество