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В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье - РИА Новости, 15.12.2024
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02:14 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье - РИА Новости, 15.12.2024
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:14
2024-12-15T02:14
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. "В субботу демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице", - говорится в публикации. Согласно газете, организатором демонстрации выступило объединение лондонских арендаторов "Союз арендаторов Лондона". По данным объединения, в акции приняли участие около 500 человек. Один из участников протеста заявил газете, что арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.
https://ria.ru/20241007/london-1976817776.html
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лондон, великобритания
Лондон, Великобритания
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

Guardian: в Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Лондоне
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian.
"В субботу демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице", - говорится в публикации.
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Согласно газете, организатором демонстрации выступило объединение лондонских арендаторов "Союз арендаторов Лондона". По данным объединения, в акции приняли участие около 500 человек.
Один из участников протеста заявил газете, что арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.
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