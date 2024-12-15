https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье - РИА Новости, 15.12.2024
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:14
2024-12-15T02:14
2024-12-15T02:14
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/67/1552746742_0:28:2745:1572_1920x0_80_0_0_ae96bbf7307f36c0e4166a46ec027073.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. "В субботу демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице", - говорится в публикации. Согласно газете, организатором демонстрации выступило объединение лондонских арендаторов "Союз арендаторов Лондона". По данным объединения, в акции приняли участие около 500 человек. Один из участников протеста заявил газете, что арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.
https://ria.ru/20241007/london-1976817776.html
https://ria.ru/20241211/london-1988609611.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/67/1552746742_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_d44b3350efd86aa25f776f13905c87ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания
В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье
Guardian: в Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье