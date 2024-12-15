https://ria.ru/20241215/guardian-1989272765.html

В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье - РИА Новости, 15.12.2024

В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:14

2024-12-15T02:14

2024-12-15T02:14

лондон

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/67/1552746742_0:28:2745:1572_1920x0_80_0_0_ae96bbf7307f36c0e4166a46ec027073.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Демонстрация против повышения арендной платы за жилье, инициированная объединением арендаторов Лондона, прошла в столице Великобритании, пишет газета Guardian. "В субботу демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице", - говорится в публикации. Согласно газете, организатором демонстрации выступило объединение лондонских арендаторов "Союз арендаторов Лондона". По данным объединения, в акции приняли участие около 500 человек. Один из участников протеста заявил газете, что арендная плата за жилье на юго-востоке Лондона с времен пандемии поднялась на 40%.

https://ria.ru/20241007/london-1976817776.html

https://ria.ru/20241211/london-1988609611.html

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, великобритания