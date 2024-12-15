https://ria.ru/20241215/gruziya-1989240329.html

Зеленский нашел свою настоящую пару

Зеленский нашел свою настоящую пару - РИА Новости, 15.12.2024

Зеленский нашел свою настоящую пару

Усилия затолкать просроченного президента Грузии на пост выглядят так же нелепо, как попытка засунуть обратно пробку в бутылку из-под шампанского. Под Новый год РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:00

2024-12-15T08:05

аналитика

грузия

франция

россия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989240784_0:0:1776:1000_1920x0_80_0_0_908977f8c51750d9c1f80fef24c5a5fc.jpg

Усилия затолкать просроченного президента Грузии на пост выглядят так же нелепо, как попытка засунуть обратно пробку в бутылку из-под шампанского. Под Новый год в поисковиках много таких запросов: "Как затолкать пробку из-под шампанского в бутылку?" Ответ: никак.Гражданка Франции Саломе Зурабишвили отсидела свой срок на посту президента Грузии — все шесть лет от звонка до звонка. К концу ее срока в стране прошли выборы — независимые, свободные, признанные международным сообществом.В ходе выборов подавляющее большинство граждан Грузии проголосовали за партию "Грузинская мечта". Программа этой партии предполагает отказ от самых неприятных извращений западной повесточки и ровные, приличные отношения с Россией.Вчера избирательная коллегия грузинского парламента выбрала на пост президента страны кандидата от "Грузинской мечты". Это известный футболист Михаил Кавелашвили. Его политические взгляды интуитивно понятны абсолютно всем жителям постсоветского пространства — взаимовыгодный мир с Россией, уважение к традиционным ценностям страны и к христианской церкви, а также стремление выполнить наказ консервативного большинства населения.Что должно быть дальше? Правильно. Зурабишвили передает свой пост Кавелашвили, играет гимн, развеваются флаги, страна идет дальше, наслаждаясь плавным ходом политической махины.Но нет, гражданка Франции Зурабишвили отказалась сдавать дела, уходить со своего поста и покидать дворец Орбелиани. Мало того — объявила себя "единственным законным представителем власти в стране". Хотя на самом деле уже завтра она будет никто и звать ее никак. Просроченная президентка Грузии составит компанию просроченному президенту Украины — вот уж поистине сладкая парочка.Точно так же как и Зеленский, Зурабишвили надеется на поддержку западных спонсоров. Руководству ЕС очень не понравились итоги выборов в Грузии. Народ опять оказался какой-то неправильный, но, что еще хуже, к этому тихому бунту присоединились и местные элиты. В отличие от таких карманных элит, как руководство Румынии, попросту отменившее итоги своих "неправильных" выборов, грузинские политики уперлись и демонстрируют удивительную, по прежним меркам, сплоченность.Еще хуже то, что события в Грузии показывают и так готовым взбунтоваться европейским народам, что независимыми быть можно. Вполне допустимо проголосовать против гей-парадов и спокойно жить себе дальше.Нет, так дело не пойдет, решили в Европе и организовали Зурабишвили всемерную поддержку. Западные СМИ принялись усиленно промывать мозги грузинской молодежи, в результате чего она повалила на улицы Тбилиси и пытается оспорить итоги выборов.В подготовку местного "майдана" включился хорошо знакомый нам интернационал политических проституток, как сказал бы товарищ Троцкий. Бегунки от СВО, украинские засланные казачки, какие-то мутные прибалты, представители всех возможных западных НПО и НКО — кого там только нет, в этой обезумевшей толпе, закидывающей полицейских камнями и петардами! По данным грузинского МВД, почти треть всех задержанных на протестах — это иностранцы.Зурабишвили тем временем призывает выходить на протесты школьников с очевидной целью, чтобы ребенок пострадал или вообще погиб, а западные СМИ разнесли бы его фото как символ грузинской "революции". Откуда у старухи такая жестокость?Немного истории: по молодости Зурабишвили активно тусовалась с украинскими бандеровцами, а ее родной дядя, проживая в Париже, с воодушевлением сотрудничал с немецкими оккупантами. Ее отец участвовал в создании антисоветского "Антибольшевистского блока наций" (это была одна из многих англосаксонских попыток "деколонизировать" нашу страну). А кредо всей семейки прекрасно выразил дядя просроченной президентки: "Для нас русские — я говорю это откровенно, не Советы, а русские — были и остаются главными врагами".Ну то есть схема понятна: руки, как говорится, помнят. Зурабишвили старается доставить неприятности русским, а грузин в процессе использовать как унтерменшей, которые должны массово погибать на радость белым господам.И все-таки, несмотря на толпы хулиганов на проспекте Руставели, несмотря на потоки лжи, которыми поливают Грузию западные СМИ, несмотря на угрозы, которые, несомненно, прямо сейчас выслушивают руководители страны, наши соседи не сдаются. Хочется отдать им должное — их мужество впечатляет.Почуяв, что его ставленница проигрывает, в дело ввязался президент Франции Макрон. Он записал видео и выложил его в популярную соцсеть. Это оказался призыв к "вежливому диалогу всех политических сил" Грузии.Признаться, такого от Макрона никто не ждал — с нас хватало видосов его престарелой супруги, которая в купальнике выглядит как супруг. Один раз увидишь, уже не развидишь. Совершенно непонятно, почему иностранный президент решил так неуклюже и бессовестно вмешаться в дела суверенного государства, история которого будет подольше, чем у Франции.Лицемерие Макрона просто зашкаливает. Человек, по приказу которого во французских демонстрантов стреляют резиновыми пулями, травмируют водометами и травят слезоточивым газом, что-то говорит про "подавление мирных демонстраций с непропорциональным применением силы."Руководитель государства, ввергший собственную страну в небывалый политический кризис, обманувший всех своих соратников, ненавидимый большинством граждан, осмеливается давать какие-то советы иностранным политикам и даже завуалированно им угрожать.Как же надоела уже эта неизбывная надменность белых господ, которые готовы третировать любую другую страну как свою потенциальную колонию, не уважать волю ее народа, откровенно презирать ее политиков.У России и Грузии были трудные моменты, но сегодня мы с искренней симпатией следим за тем, как местный политикум пытается отстоять суверенные права своего народа. Хочется надеяться, что у них все получится, а Макрон вскоре пополнит компанию просроченных президентов. Его там ждет горячая встреча.

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

https://ria.ru/20241214/kobakhidze-1989204243.html

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

https://ria.ru/20241212/gruzija-1988807427.html

грузия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, грузия, франция, россия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, евросоюз