Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали Грозный - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.12.2024 (обновлено: 14:23 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/groznyy-1989301549.html
Беспилотники атаковали Грозный
Беспилотники атаковали Грозный - РИА Новости, 15.12.2024
Беспилотники атаковали Грозный
Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:28
2024-12-15T14:23
грозный
омон россии
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77776/03/777760359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86c34603167e0b57ddc2d4fe5c4e19b5.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.&quot;Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа &quot;АХМАТ-Грозный&quot; Управления Росгвардии по Чеченской Республике&quot;, — написал он.Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.При этом Кадыров подчеркнул, что за любую попытку ВСУ атаковать объекты на территории России последуют "более точные и более жесткие удары возмездия".&quot;Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара &quot;Искандером&quot; по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсэушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады&quot;, — сказал он.Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241210/kadyrov-1988511181.html
https://ria.ru/20241213/svet-1989110010.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77776/03/777760359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26425ade52c7d454872a5d30242d482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, омон россии, рамзан кадыров
Грозный, ОМОН России, Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине
Беспилотники атаковали Грозный

Кадыров сообщил об утренней атаке трех беспилотников на Грозный

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГород Грозный
Город Грозный - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Город Грозный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«

"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике", — написал он.

Кадры уничтожения украинских снайперов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Кадыров показал кадры уничтожения украинских снайперов "Ахматом"
10 декабря, 21:30
Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.
При этом Кадыров подчеркнул, что за любую попытку ВСУ атаковать объекты на территории России последуют "более точные и более жесткие удары возмездия".
«

"Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсэушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады", — сказал он.

Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Шебекино и пять белгородских сел остались без света после обстрела
13 декабря, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеГрозныйОМОН РоссииРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала