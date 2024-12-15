https://ria.ru/20241215/groznyy-1989301549.html

Беспилотники атаковали Грозный

Беспилотники атаковали Грозный - РИА Новости, 15.12.2024

Беспилотники атаковали Грозный

Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:28

2024-12-15T13:28

2024-12-15T14:23

грозный

омон россии

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике", — написал он.Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.При этом Кадыров подчеркнул, что за любую попытку ВСУ атаковать объекты на территории России последуют "более точные и более жесткие удары возмездия"."Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсэушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады", — сказал он.Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241210/kadyrov-1988511181.html

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грозный

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Варвара Скокшина

грозный, омон россии, рамзан кадыров