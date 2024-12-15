Беспилотники атаковали Грозный
Кадыров сообщил об утренней атаке трех беспилотников на Грозный
Город Грозный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три беспилотника утром атаковали Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике", — написал он.
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Глава региона уточнил, что жертв и пострадавших при атаке нет.
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"Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсэушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады", — сказал он.
Как отметил Кадыров, в результате действий российских военных погибли около 200 украинских боевиков.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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