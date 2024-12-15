https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989325674.html

При обстреле Горловки пострадали еще две женщины

При обстреле Горловки пострадали еще две женщины - РИА Новости, 15.12.2024

При обстреле Горловки пострадали еще две женщины

Еще две мирные жительницы пострадали в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:16

2024-12-15T18:16

2024-12-15T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Еще две мирные жительницы пострадали в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр уже сообщал о двух пострадавших мирных жителях. Кроме того, об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела центра города со стороны украинских террористов ранены две мирные жительницы Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол