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При обстреле Горловки пострадали еще две женщины - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/gorlovka-1989325674.html
При обстреле Горловки пострадали еще две женщины
При обстреле Горловки пострадали еще две женщины - РИА Новости, 15.12.2024
При обстреле Горловки пострадали еще две женщины
Еще две мирные жительницы пострадали в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:16
2024-12-15T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Еще две мирные жительницы пострадали в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр уже сообщал о двух пострадавших мирных жителях. Кроме того, об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела центра города со стороны украинских террористов ранены две мирные жительницы Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки пострадали еще две женщины

Приходько: еще две мирные жительницы Горловки пострадали при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Еще две мирные жительницы пострадали в Горловке ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр уже сообщал о двух пострадавших мирных жителях. Кроме того, об одном погибшем в Горловке в результате атаки украинского беспилотника в воскресенье сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"В результате обстрела центра города со стороны украинских террористов ранены две мирные жительницы Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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