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В АдГ призвали признать победу России над Украиной - РИА Новости, 15.12.2024
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20:02 15.12.2024 (обновлено: 20:13 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/germaniya-1989332442.html
В АдГ призвали признать победу России над Украиной
В АдГ призвали признать победу России над Украиной - РИА Новости, 15.12.2024
В АдГ призвали признать победу России над Украиной
Правительство Германии должно признать реальность, согласно которой Россия уже сейчас достигла военной победы над Украиной и способствовать прекращению... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T20:02
2024-12-15T20:13
в мире
россия
украина
германия
тино крупалла
владимир путин
фридрих мерц
нато
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Правительство Германии должно признать реальность, согласно которой Россия уже сейчас достигла военной победы над Украиной и способствовать прекращению боестолкновений, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt. "Россия выиграла эту войну. Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет помочь Украине выиграть войну", - сказал он. По словам Крупаллы, правительству Германии необходимо признать эту победу и "наконец-то прийти к той точке, чтобы захотеть уже закончить" продолжающиеся боестолкновения. Крупалла также раскритиковал желание некоторых политических сил и далее подогревать конфликт на Украине. "Фридрих Мерц хочет поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Это сделает Германию партией войны. Любой, кто голосует за Мерца, голосует за войну", – ответил он на вопрос, может ли кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) стать "канцлером войны". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
https://ria.ru/20241215/rossija-1989287989.html
https://ria.ru/20241215/detal-1989277150.html
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в мире, россия, украина, германия, тино крупалла, владимир путин, фридрих мерц, нато, альтернатива для германии (партия)
В мире, Россия, Украина, Германия, Тино Крупалла, Владимир Путин, Фридрих Мерц, НАТО, Альтернатива для Германии (партия)
В АдГ призвали признать победу России над Украиной

Сопредседатель АдГ Крупалла: Германия должна признать победу России над Украиной

© AP Photo / Jens MeyerСторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии"
Сторонники ультраправой партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Правительство Германии должно признать реальность, согласно которой Россия уже сейчас достигла военной победы над Украиной и способствовать прекращению боестолкновений, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.
"Россия выиграла эту войну. Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет помочь Украине выиграть войну", - сказал он. По словам Крупаллы, правительству Германии необходимо признать эту победу и "наконец-то прийти к той точке, чтобы захотеть уже закончить" продолжающиеся боестолкновения.
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Крупалла также раскритиковал желание некоторых политических сил и далее подогревать конфликт на Украине. "Фридрих Мерц хочет поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Это сделает Германию партией войны. Любой, кто голосует за Мерца, голосует за войну", – ответил он на вопрос, может ли кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) стать "канцлером войны".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
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В миреРоссияУкраинаГерманияТино КрупаллаВладимир ПутинФридрих МерцНАТОАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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