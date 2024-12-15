https://ria.ru/20241215/germaniya-1989284333.html

В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО

В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО - РИА Новости, 15.12.2024

В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО

Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:14

2024-12-15T09:14

2024-12-15T09:14

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит выйти из НАТО, высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он напомнил, что Трамп неоднократно критиковал НАТО и будущий президент даже заявил, что рассмотрел бы выход Вашингтона из альянса, если его европейские члены не станут больше тратить на оборону. "Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", - поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО. С точки зрения собеседника, изначальной идеей соглашений Россия-НАТО в 1990-х и было создание общей политики безопасности, но впоследствии такой подход отбросили. "На двадцать лет об этом забыли, но теперь мы могли бы прийти к такому выводу: если Америка хочет выйти, почему мы, европейцы, не можем с Россией договориться о безопасности, как было с Хельсинкским соглашением, и потом иметь договор о военном сотрудничестве или что-то подобное, делающее (ситуацию) безопаснее для обеих сторон", - добавил Нимайер.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988025679.html

https://ria.ru/20241203/nato-1987062550.html

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сша, россия, европа, дональд трамп, нато, в мире, германия