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В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
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09:14 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/germaniya-1989284333.html
В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:14
2024-12-15T09:14
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит выйти из НАТО, высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он напомнил, что Трамп неоднократно критиковал НАТО и будущий президент даже заявил, что рассмотрел бы выход Вашингтона из альянса, если его европейские члены не станут больше тратить на оборону. "Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", - поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО. С точки зрения собеседника, изначальной идеей соглашений Россия-НАТО в 1990-х и было создание общей политики безопасности, но впоследствии такой подход отбросили. "На двадцать лет об этом забыли, но теперь мы могли бы прийти к такому выводу: если Америка хочет выйти, почему мы, европейцы, не можем с Россией договориться о безопасности, как было с Хельсинкским соглашением, и потом иметь договор о военном сотрудничестве или что-то подобное, делающее (ситуацию) безопаснее для обеих сторон", - добавил Нимайер.
https://ria.ru/20241208/tramp-1988025679.html
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сша, россия, европа, дональд трамп, нато, в мире, германия
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, НАТО, В мире, Германия
В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО

Политик Нимайер: Европа и Россия могут организовать свою безопасность и без США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит выйти из НАТО, высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он напомнил, что Трамп неоднократно критиковал НАТО и будущий президент даже заявил, что рассмотрел бы выход Вашингтона из альянса, если его европейские члены не станут больше тратить на оборону.
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"Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", - поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО.
С точки зрения собеседника, изначальной идеей соглашений Россия-НАТО в 1990-х и было создание общей политики безопасности, но впоследствии такой подход отбросили.
"На двадцать лет об этом забыли, но теперь мы могли бы прийти к такому выводу: если Америка хочет выйти, почему мы, европейцы, не можем с Россией договориться о безопасности, как было с Хельсинкским соглашением, и потом иметь договор о военном сотрудничестве или что-то подобное, делающее (ситуацию) безопаснее для обеих сторон", - добавил Нимайер.
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