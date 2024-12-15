В Германии высказались об ответе Европы на возможный выход США из НАТО
Политик Нимайер: Европа и Россия могут организовать свою безопасность и без США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и государства Европы могли бы организовать свою собственную архитектуру безопасности и без участия США, если избранный президент США Дональд Трамп решит выйти из НАТО, высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Он напомнил, что Трамп неоднократно критиковал НАТО и будущий президент даже заявил, что рассмотрел бы выход Вашингтона из альянса, если его европейские члены не станут больше тратить на оборону.
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"Мы не выпрашиваем у вас денег, господин президент. Если хотите, пожалуйста, выходите (из НАТО - ред.). Мы организуем свою безопасность, и можем даже с русскими говорить, чтобы иметь однажды общую политику безопасности", - поделился политик своим видением возможного ответа Европы на выход США из НАТО.
С точки зрения собеседника, изначальной идеей соглашений Россия-НАТО в 1990-х и было создание общей политики безопасности, но впоследствии такой подход отбросили.
"На двадцать лет об этом забыли, но теперь мы могли бы прийти к такому выводу: если Америка хочет выйти, почему мы, европейцы, не можем с Россией договориться о безопасности, как было с Хельсинкским соглашением, и потом иметь договор о военном сотрудничестве или что-то подобное, делающее (ситуацию) безопаснее для обеих сторон", - добавил Нимайер.