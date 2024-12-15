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В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели - РИА Новости, 15.12.2024
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08:12 15.12.2024 (обновлено: 08:13 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html
В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели
В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели
Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:12
2024-12-15T08:13
экономика
германия
сша
китай
роберт хабек
дональд трамп
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild. "Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия - экспортная страна, нам нужны открытые рынки. (Победивший на выборах президента США - ред.) Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешевого российского газа. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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экономика, германия, сша, китай, роберт хабек, дональд трамп
Экономика, Германия, США, Китай, Роберт Хабек, Дональд Трамп
В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели

Вице-канцлер Хабек заявил, что немецкие предприятия "загнаны в угол"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild.
"Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия - экспортная страна, нам нужны открытые рынки. (Победивший на выборах президента США - ред.) Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешевого российского газа.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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ЭкономикаГерманияСШАКитайРоберт ХабекДональд Трамп
 
 
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