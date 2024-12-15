https://ria.ru/20241215/germanija-1989281655.html

В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели

В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели - РИА Новости, 15.12.2024

В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели

Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:12

2024-12-15T08:12

2024-12-15T08:13

экономика

германия

сша

китай

роберт хабек

дональд трамп

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild. "Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия - экспортная страна, нам нужны открытые рынки. (Победивший на выборах президента США - ред.) Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешевого российского газа. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html

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сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия, сша, китай, роберт хабек, дональд трамп