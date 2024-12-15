В Германии заявили о "загнанной в угол" бизнес-модели
Вице-канцлер Хабек заявил, что немецкие предприятия "загнаны в угол"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild.
"Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол... Германия - экспортная страна, нам нужны открытые рынки. (Победивший на выборах президента США - ред.) Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, перестала ли работать бизнес-модель ФРГ без дешевого российского газа.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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