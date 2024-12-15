https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел - РИА Новости, 15.12.2024
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:15
2024-12-15T18:15
2024-12-15T22:03
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, жители этих населенных пунктов несколько месяцев долгое время провели в тяжелых условиях."Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях", — написал Хинштейн. Он также напомнил, что враг продолжает регулярно обстреливать Курскую область.Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что за неделю российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. В сводке военного ведомства говорится, что "в результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области".На прошлой неделе Александр Хинштейн во время прямой линии с жителями приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. Он отметил, что восстановление территорий и возвращение туда людей будет возможно только после полного освобождения Курской земли от ВСУ.
https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html
https://ria.ru/20241215/sever-1989069560.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a3ae0b45db5aa0d6ca6136bf925040c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Хинштейн заявил, что жителей освобожденных от ВСУ курских сел нужно эвакуировать