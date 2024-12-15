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Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 15.12.2024 (обновлено: 22:03 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел - РИА Новости, 15.12.2024
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T18:15
2024-12-15T22:03
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, жители этих населенных пунктов несколько месяцев долгое время провели в тяжелых условиях."Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях", — написал Хинштейн. Он также напомнил, что враг продолжает регулярно обстреливать Курскую область.Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что за неделю российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. В сводке военного ведомства говорится, что "в результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области".На прошлой неделе Александр Хинштейн во время прямой линии с жителями приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. Он отметил, что восстановление территорий и возвращение туда людей будет возможно только после полного освобождения Курской земли от ВСУ.
https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html
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александр хинштейн, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел

Хинштейн заявил, что жителей освобожденных от ВСУ курских сел нужно эвакуировать

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, жители этих населенных пунктов несколько месяцев долгое время провели в тяжелых условиях.
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"Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях", — написал Хинштейн. Он также напомнил, что враг продолжает регулярно обстреливать Курскую область.
Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что за неделю российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. В сводке военного ведомства говорится, что "в результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области".
На прошлой неделе Александр Хинштейн во время прямой линии с жителями приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. Он отметил, что восстановление территорий и возвращение туда людей будет возможно только после полного освобождения Курской земли от ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ХинштейнКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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