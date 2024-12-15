https://ria.ru/20241215/evakuirovat-1989325500.html

Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел

Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел - РИА Новости, 15.12.2024

Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобожденных курских сел

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:15

2024-12-15T18:15

2024-12-15T22:03

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жителей освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка необходимо эвакуировать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его словам, жители этих населенных пунктов несколько месяцев долгое время провели в тяжелых условиях."Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях", — написал Хинштейн. Он также напомнил, что враг продолжает регулярно обстреливать Курскую область.Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что за неделю российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. В сводке военного ведомства говорится, что "в результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области".На прошлой неделе Александр Хинштейн во время прямой линии с жителями приграничья заявил, что возвращаться туда пока небезопасно. Он отметил, что восстановление территорий и возвращение туда людей будет возможно только после полного освобождения Курской земли от ВСУ.

https://ria.ru/20241215/selo-1989331675.html

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александр хинштейн, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)