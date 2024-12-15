Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников
Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников, включая Кобахидзе
© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.
"Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", - сообщил Цахкна.
В Госдуме поставили Грузию в пример Украине
Вчера, 00:23
Он также призвал другие страны ЕС реагировать и принимать меры против грузинских властей.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова".
В Тбилиси жестко высказались о Зеленском
7 декабря, 02:32