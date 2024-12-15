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Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников - РИА Новости, 15.12.2024
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14:24 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/estonija-1989306568.html
Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников
Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников - РИА Новости, 15.12.2024
Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников
Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:24
2024-12-15T14:24
в мире
грузия
таллин
эстония
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
протесты в грузии — 2024
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X. "Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", - сообщил Цахкна. Он также призвал другие страны ЕС реагировать и принимать меры против грузинских властей. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова".
https://ria.ru/20241215/gosduma-1989268732.html
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в мире, грузия, таллин, эстония, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Таллин, Эстония, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Протесты в Грузии — 2024
Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников

Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников, включая Кобахидзе

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.
"Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", - сообщил Цахкна.
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Он также призвал другие страны ЕС реагировать и принимать меры против грузинских властей.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова".
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В миреГрузияТаллинЭстонияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПротесты в Грузии — 2024
 
 
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