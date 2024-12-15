https://ria.ru/20241215/estonija-1989306568.html

Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников

Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников - РИА Новости, 15.12.2024

Эстония ввела санкции против 14 грузинских чиновников

Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T14:24

2024-12-15T14:24

2024-12-15T14:24

в мире

грузия

таллин

эстония

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

протесты в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769842814_0:72:1920:1152_1920x0_80_0_0_263ae16e1ef7ba94a2f95c332d7de29d.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Таллин ввел санкции против 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X. "Эстония ввела санкции против еще 14 грузинских чиновников, включая премьер-министра Кобахидзе", - сообщил Цахкна. Он также призвал другие страны ЕС реагировать и принимать меры против грузинских властей. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова".

https://ria.ru/20241215/gosduma-1989268732.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987843693.html

грузия

таллин

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, таллин, эстония, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, протесты в грузии — 2024