https://ria.ru/20241215/elektrichestvo-1989300431.html
Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС
Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС - РИА Новости, 15.12.2024
Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС
Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:13
2024-12-15T13:13
2024-12-15T13:13
украина
герман галущенко
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии в воскресенье запросила импорт электроэнергии объемом более 20 тысяч МВт в час у соседних стран, сообщает минэнерго страны. "... Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений... На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20 800 МВт.ч и мощностью 1151 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, уточняется, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт. В минэнерго подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением стабильного энергоснабжения. Министерство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины, а потребителей рационально использовать электроэнергию. Министр энергетики страны Герман Галущенко 13 декабря сообщал о массированных ракетных ударах по объектам энергосистемы Украины. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
https://ria.ru/20241118/svo-1984375826.html
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украина, герман галущенко, денис шмыгаль, евросоюз, в мире
Украина, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Евросоюз, В мире
Украина запросила импорт электроэнергии из стран ЕС
Минэнерго Украины запросило импорт более 20 тысяч МВт в час у соседних стран