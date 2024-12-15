https://ria.ru/20241215/ekipazh-1989330199.html

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти-239" приостановили

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти-239" приостановили - РИА Новости, 15.12.2024

Операцию по эвакуации экипажа "Волгонефти-239" приостановили

Операция по эвакуации экипажа "Волгонефти-239" приостановлена из-за погодных условий, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:30

2024-12-15T19:30

2024-12-15T20:37

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

алексей кузнецов

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Операция по эвакуации экипажа "Волгонефти-239" приостановлена из-за погодных условий, сообщила пресс-служба МЧС России."Операция по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть-239" приостановлена из-за погодных условий. На судне есть все необходимое. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности", — говорится в заявлении.Сегодня танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого находились 14 человек, потерпели бедствие в Керченском проливе. Суда перевозили нефтепродукты.Крушение произошло из-за шторма, суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. К танкерам направили два спасательных буксира и два вертолета, идет эвакуация. С танкера "Волгонефть-212" спасли 12 моряков, один человек погиб.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 11 пострадавших при крушении танкера в Черном море доставили в городскую больницу Анапы. Заместитель главного врача Элина Григорьева уточнила, что двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а у девяти — средняя степень тяжести.По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у госпитализированных переохлаждение, при необходимости их перевезут в Краснодар.После инцидента Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователи ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html

https://ria.ru/20241215/mishustin-1989317687.html

россия

черное море

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, черное море, керченский пролив, алексей кузнецов, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), южная транспортная прокуратура